Jesenný festival v ZOO prinesie lampiónový sprievod aj program pre deti

ZOO Bratislava pozýva návštevníkov na jesenný festival, ktorý sa uskutoční od piatka 24. do nedele 26. októbra. Ako uvádza hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, víkendový program sa začne každý deň o 15.00 vyrezávaním tekvíc na ihrisku pri bufete Plameniak.
Deti aj dospelí si budú môcť vytvoriť vlastné jesenné dekorácie podľa predlôh zvierat, pričom im bude pomáhať ZOO sprievodca. O 16:30 sa začne lampiónový pochod cez Karpatský les až k výbehu vlkov.
V nedeľu o 15.30 sa program rozšíri o špeciálne zážitkové čítanie pre deti. Počas celého víkendu budú pripravené sprievodné aktivity a komentované kŕmenia zvierat.
„Lampióny je možné zakúpiť v ZOOshope, povolené sú len tie s LED svetielkom,“ upozornila hovorkyňa. Počet tekvíc je limitovaný, preto odporúčajú priniesť si vlastnú, ktorú po podujatí dostanú zvieratá. Záujemcov o vyrezávanie tekvíc žiadajú o prinesenie si vlastného náradia na vyrezávanie.