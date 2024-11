Jesenné ikony? Neodolateľné dizajny podčiarknu váš jedinečný štýl!

S vlhkom a chladom v jeseni pomáhajú bojovať známe hrejivé vône a nenapodobiteľné scenérie. Káva so škoricou, pečené gaštany, skoré a neuveriteľne farebné západy slnka…a prejsť sychravými dňami s úsmevom pomôžu aj kvalitné topánky, ktoré sa vám nebude chcieť vyzuť až do jari.

Spomalíte, začnete siahať po tlmených odtieňoch farieb a materiáloch, ktoré sa o vás postarajú bez toho, aby ste sa museli strachovať. Zemité, no napriek tomu teplé, pokojné tóny si našli svoje miesto aj na najnovšej kolekcii obuvi a doplnkov značiek Gino Rossi a Badura, ktoré práve dorazili do predajní CCC po celom Slovensku. Vyťahujte pleteniny, objemné šály, vlnené kabáty a zateplené kožené bundy, je tu jeseň a tá aj napriek skorému súmraku praje móde a štýlu. S novými modelmi Badura a Gino Rossi sa vám podarí povýšiť váš jesenný look na novú úroveň.

Foto: CCC

Sofistikovaná elegancia

Ak je niečo, čím by sa dala charakterizovať aktuálna kolekcia Gino Rossi na prelom tejto jesene a zimy, tak je to elegancia a kvalita v každom detaile. Pre dámy, ktoré milujú štýlovú jednoduchosť, sú tu členkové čižmy v monochromatických odtieňoch. Dokonale padnú k úzkym džínsom alebo k midi sukni v kombinácii s oversized svetrom či úzkym rolákom zvýrazňujúcim pás. A ak máte chuť trochu sa odviazať, odporúčame lodičky v bordovej farbe s jemnými zlatými prackami. S čiernymi, hnedými alebo bordovými pančuchami vytvoria veľmi elegantný efekt. Stačí ich skombinovať s kabelkou s prešívanou textúrou, a máte outfit ako stvorený na večernú prechádzku mestom, do kina alebo do divadla.

Muži si medzi najnovšími modelmi z kolekcie Gino Rossi prídu na svoje vďaka nadčasovým poltopánkam, ktoré sa im budú jednoducho ladiť s neformálnym ale aj biznis outfitom. Tí, ktorí preferujú ležérnejší štýl, môžu siahnuť po teniskách v matnom tmavomodrom odtieni, ktoré výborne doplnia džínsy v klasickej modrej farbe skombinované s koženým opaskom. Keď milí páni obľubujete kožené motorkárske bundy, neváhajte si pod nich obliecť štruktúrovaný sveter s výrazným vzorom a my vám sľubujeme, že s topánkami Gino Rossi sa vám podarí vytvoriť „perfect match.“

Foto: CCC

Prepracované detaily a elegancia na každý deň

Badura v jesennej kolekcii opäť prináša modely, ktoré sa nedajú prehliadnuť. Elegancia a výrazné detaily z nich robia neprehliadnuteľné kusy. Poltopánky a mokasíny z najnovšej kolekcie vynikajú populárnou hrubšou podrážkou a vďaka tomu sú nielen módnym, ale aj praktickým riešením do chladnejších dní. Kancelársky outfit povýšia na nový level a majiteľke či majiteľovi dodajú sebavedomý look, ktorý nejde prehliadnuť.

Milovníčky westernového štýlu si zamilujú dlhšie slip-on kovbojské čižmy, ktoré Badura ponúka v klasickej čiernej aj teplej hnedej. Stačí ich zladiť s čiernymi šatami alebo s úzkymi džínsami a získate pôsobivý, no zároveň pohodlný look, ktorý sa hodí na večeru aj na pracovné stretnutie. Z kolekcie Badura rozhodne neprehliadnite ani kabelky a listové kabelky, ktoré zaujmú ozdobnými popruhmi a prackami. Medzi novinkami nájdu všetky fanúšičky najnovších trendov ideálne doplnky na túto sezónu.

Foto: CCC

Jeseň sa v CCC točí okolo nových kolekcií

Obe kolekcie značiek Gino Rossi a Badura už určite dobre poznáte. Keď milujete ich pedantné a výnimočné remeselné spracovanie a nadčasový dizajn, potešíme vás. Najnovšie kolekcie si potvrdia pozíciu medzi vašimi obľúbencami a tak, ako každý rok zaručia, že budete kráčať v stopách tých najaktuálnejších trendov. Nezáleží na tom, či hľadáte topánky na prechádzku mestom, elegantný pár do práce alebo kabelku, ktorá vás bude baviť hneď niekoľko sezón – v CCC budete správne. Najnovšie kolekcie vám pomôžu vyzdvihnúť váš jedinečný vkus a štýl.

Foto: CCC

Navštívte predajne CCC, prezrite si novinky online na ccc.eu alebo v mobilnej aplikácii a nechajte sa uniesť do sveta jesennej módy, kde sa elegancia stretáva s praktickosťou.

