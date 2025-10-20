Jesenná Tour Ekotopfilmu prichádza do vášho mesta!

Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo 1980 filmov z 36 krajín sveta – vybrali sme z nich to najlepšie, vrátane jedinečných slovenských aj zahraničných titulov.
🎬 Festival zavíta aj do vášho mesta
🎟️ Vstup na všetky podujatia je ZDARMA.
📽️ Tešiť sa môžete na silné príbehy, špičkovú dokumentaristiku aj sprievodný program vrátane súťaží o zaujímavé ceny.
O JUNIOR FESTE:
Junior festival je zameraný na neformálne vzdelávanie detí a mládeže v oblasti ochrany životného prostredia, adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a udržateľného rozvoja prostredníctvom filmov, prednášok a interaktívnych workshopov.
Primárnu cieľovú skupinu tvoria žiaci základných a stredných škôl.
(Program festivalu je rozdelený na 3 bloky podľa vekových kategórií. Od 8:30 do 9:30 prebieha program pre 1. stupeň ZŠ, od 10:00 do 11:00 pre 2. stupeň ZŠ a od 11:30 do 12:30 je program určený pre stredné školy.)
Organizátori festivalu posielajú pozvánku do každej školy v danom meste a to približne 1 mesiac pred jeho konaním. Vstup na podujatie je zadarmo. Ak majú školy záujem o účasť na festivale, môžu tiež kontaktovať organizátora na emailovej adrese junior@ekotopfilm.sk.
