Jesenná Tour Ekotopfilmu prichádza do vášho mesta!

Medzinárodný festival filmov o udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM rozbieha svoju jesennú Tour naprieč Slovenskom a navštívi až 11 miest.
Foto: Ekotopfilm
Slovensko Festivaly Festivaly z lokality Slovensko

Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo 1980 filmov z 36 krajín sveta – vybrali sme z nich to najlepšie, vrátane jedinečných slovenských aj zahraničných titulov.

🎬 Festival zavíta aj do vášho mesta

🎟️ Vstup na všetky podujatia je ZDARMA.

📽️ Tešiť sa môžete na silné príbehy, špičkovú dokumentaristiku aj sprievodný program vrátane súťaží o zaujímavé ceny.

O JUNIOR FESTE:

Junior festival je zameraný na neformálne vzdelávanie detí a mládeže v oblasti ochrany životného prostredia, adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a udržateľného rozvoja prostredníctvom filmov, prednášok a interaktívnych workshopov.

Foto: Ekotopfilm

Primárnu cieľovú skupinu tvoria žiaci základných a stredných škôl.
(Program festivalu je rozdelený na 3 bloky podľa vekových kategórií. Od 8:30 do 9:30 prebieha program pre 1. stupeň ZŠ, od 10:00 do 11:00 pre 2. stupeň ZŠ a od 11:30 do 12:30 je program určený pre stredné školy.)

Foto: Ekotopfilm

Organizátori festivalu posielajú pozvánku do každej školy v danom meste a to približne 1 mesiac pred jeho konaním. Vstup na podujatie je zadarmo. Ak majú školy záujem o účasť na festivale, môžu tiež kontaktovať organizátora na emailovej adrese junior@ekotopfilm.sk.

Foto: Ekotopfilm

Ekotopfilm Festival Filmy
