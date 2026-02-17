Jedna z najkrvavejších popráv v Grécku na fotografiách, ministerstvo verí v pravosť záberov z čias nacistickej okupácie

Grécke ministerstvo kultúry v pondelok oznámilo, že súbor fotografií zachytávajúcich jeden z najhorších zločinov, ktorého sa v krajine dopustili nacistickí vojaci počas druhej svetovej vojny, je s vysokou pravdepodobnosťou autentický.
Experti ministerstva odcestujú do belgického Gentu, aby snímky preskúmali a rokovali so zberateľom memorabílií z Tretej ríše, ktorý ich v sobotu ponúkol na predaj na portáli Ebay. „Je vysoko pravdepodobné, že ide o autentické fotografie,“ uviedol rezort.
Posledné chvíle pred popravou
Dvanásť fotografií údajne dokumentuje „posledné chvíle“ 200 gréckych komunistov popravených 1. mája 1944 v odvete za zabitie nemeckého generála a jeho štábu partizánmi z Gréckej ľudovo-oslobodzovacej armády (ELAS). Poprava na aténskej strelnici Kaisariani patrí k najtemnejším kapitolám nacistickej okupácie Grécka.
Niektoré snímky ukazujú skupinky mužov kráčajúcich cez pole či stojacich pri múre tesne pred zastrelením. Doteraz boli jediným svedectvom ich posledných chvíľ lístočky, ktoré vyhadzovali z nákladných áut cestou na popravu. „Moja smrť vás nemá zarmútiť, ale posilniť v boji,“ napísal rodine jeden z popravených partizánov.
Neoceniteľný nález
Grécka komunistická strana KKE označila nález za „neoceniteľný“ a uviedla, že predbežne identifikovala aspoň dvoch mužov na fotografiách.
Ministerstvo kultúry dodalo, že fotografie s vysokou mierou pravdepodobnosti urobil Günther Heysing, novinár pôsobiaci v jednotke šéfa nacistickej propagandy Josepha Goebbelsa. Ak sa potvrdí ich pravosť aj legálny pôvod, rezort podnikne kroky na ich získanie.