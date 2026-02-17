Jedna z najkrvavejších popráv v Grécku na fotografiách, ministerstvo verí v pravosť záberov z čias nacistickej okupácie

Experti gréckeho ministerstva kultúry odcestujú do belgického Gentu, aby snímky preskúmali a rokovali so zberateľom memorabílií z Tretej ríše, ktorý ich v sobotu ponúkol na predaj na portáli Ebay.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
APTOPIX Greece Farmers Protest
Popravný múr na strelnici Kaisariani v Aténach, pri ktorom 1. mája 1944 nacistickí okupanti popravili 200 gréckych komunistických partizánov a politických väzňov. Foto: AP Photo/Petros Giannakouris
Grécko Iné správy Iné správy z lokality Grécko

Grécke ministerstvo kultúry v pondelok oznámilo, že súbor fotografií zachytávajúcich jeden z najhorších zločinov, ktorého sa v krajine dopustili nacistickí vojaci počas druhej svetovej vojny, je s vysokou pravdepodobnosťou autentický.

Experti ministerstva odcestujú do belgického Gentu, aby snímky preskúmali a rokovali so zberateľom memorabílií z Tretej ríše, ktorý ich v sobotu ponúkol na predaj na portáli Ebay. „Je vysoko pravdepodobné, že ide o autentické fotografie,“ uviedol rezort.

Posledné chvíle pred popravou

Dvanásť fotografií údajne dokumentuje „posledné chvíle“ 200 gréckych komunistov popravených 1. mája 1944 v odvete za zabitie nemeckého generála a jeho štábu partizánmi z Gréckej ľudovo-oslobodzovacej armády (ELAS). Poprava na aténskej strelnici Kaisariani patrí k najtemnejším kapitolám nacistickej okupácie Grécka.

Niektoré snímky ukazujú skupinky mužov kráčajúcich cez pole či stojacich pri múre tesne pred zastrelením. Doteraz boli jediným svedectvom ich posledných chvíľ lístočky, ktoré vyhadzovali z nákladných áut cestou na popravu. „Moja smrť vás nemá zarmútiť, ale posilniť v boji,“ napísal rodine jeden z popravených partizánov.

Neoceniteľný nález

Grécka komunistická strana KKE označila nález za „neoceniteľný“ a uviedla, že predbežne identifikovala aspoň dvoch mužov na fotografiách.

APTOPIX Greece Nazis Photos
Na mieste popravy sa v súčasnosti nachádza pamätník obetí nacistickej okupácie Grécka. Foto: AP Photo/Petros Giannakouris

Ministerstvo kultúry dodalo, že fotografie s vysokou mierou pravdepodobnosti urobil Günther Heysing, novinár pôsobiaci v jednotke šéfa nacistickej propagandy Josepha Goebbelsa. Ak sa potvrdí ich pravosť aj legálny pôvod, rezort podnikne kroky na ich získanie.

Okruhy tém: Druhá svetová vojna Grécko História Nacistická okupácia Poprava
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk