Je to tu: Sviatky (ne)pokoja a stres môžu oslabiť vašu imunitu

V realite však predvianočné obdobie často pripomína mestečko Gdovíkov — všade rozruch, svetielka, nekonečné zoznamy povinností a snaha mať všetko dokonale pripravené. Ľudia behajú z obchodu do obchodu, snažia sa vybaviť posledné úlohy, a hoci sa navonok usmievajú, vo vnútri už melú z posledného.
Nie je preto prekvapením, že sa občas cítime ako Grinch. Nie preto, že by sme Vianoce nemali radi, ale preto, že tlak, ktorý si na seba kladieme, nás pomaly vytláča do imaginárnej jaskyne. Miesta, kde by sme si najradšej na chvíľu oddýchli od všetkého toho zhonu.
December je preto pre mnohých náročný mesiac. Dlhodobý stres pritom neuberá len na vianočnej nálade. Patrí medzi faktory, ktoré oslabujú imunitný systém natoľko, že človek ochorie práve v tom najnevhodnejšom čase – tesne pred sviatkami alebo počas nich. Hoci sa hektickému obdobiu nevyhnete úplne, dá sa naučiť zvládať ho tak, aby vás nevyčerpalo natoľko, že vám Vianoce neukradne Grinch, ale prvý bacil, ktorý preletí okolo vás.
Prečo sú sviatky pokoja pre mnohých presným opakom
Keď sa na svoj december pozriete triezvo, nie je prekvapením, že prichádza napätie. Darčeky, výzdoba, nákupy na štedrovečerný stôl a neustále porovnávanie sa s dokonalými Vianocami z reklamy vytvárajú tlak, ktorý zatočí aj s tým najpokojnejším človekom.
Do toho vstupujú aj rodinné prípady. Počas sviatkov sa často pripomenú staré konflikty, nedoriešené vzťahy alebo naopak prázdne miesto pri stole, ktoré symbolizuje samotu. Zimné počasie, krátke dni a nedostatok odpočinku len podporujú celkovú vyčerpanosť.
Telo pritom nerozoznáva, či vás stresuje práca, dav v obchode alebo náročná debata pri štedrovečernej večeri. Reaguje rovnako — zvyšuje sa hladina stresových hormónov, dýchanie sa zrýchľuje, svaly sa napnú a srdce začne biť rýchlejšie. Krátkodobo je to prirodzené. Problém nastáva, keď sa takýto stav stane každodennou realitou.
Ak telo funguje v strese dlhší čas, sústredí sa na prežitie, nie na regeneráciu. Imunitný systém pracuje pomalšie, pretože organizmus musí šetriť energiou tam, kde sa to dá. Spánok býva plytký a prerušovaný, ráno sa budíte bez energie. Nervová sústava je neustále v pohotovosti, čo sa prejavuje podráždenosťou či vnútorným nepokojom. Svaly ostávajú napäté — bolesť šije, hlavy alebo chrbta v decembri nie je nič nezvyčajné.
V tomto stave ste náchylnejší na infekcie, virózy a prechladnutia. Keď sa k tomu pridajú dlhé hodiny v obchodných centrách, teplotné rozdiely a kontakt s množstvom ľudí, je takmer isté, že si časť sviatkov preležíte v posteli namiesto toho, aby ste si užívali rodinnú pohodu.
Malé kroky k pokojnejším sviatkom
Predvianočný stres nezmizne zo dňa na deň, no dá sa zmierniť malými krokmi. Zamyslite sa nad tým, čo pre vás Vianoce skutočne znamenajú. Nič sa nestane, ak nebude všetko tip-top — často práve nedokonalé momenty vytvoria tie najkrajšie spomienky.
Doprajte svojmu telu spánok. Krátke večerné prechádzky alebo teplý nápoj môžu spomaliť myseľ a pripraviť telo na oddych. Dôležité sú aj hranice — nie na každú otázku musíte odpovedať a nie každá návšteva musí trvať večnosť. A napokon, doprajte telu to, čo potrebuje. Vyváženú stravu, hydratáciu, oddych a podľa potreby aj výživové doplnky.
Kombinácie, ktoré pomôžu
Pri strese telo spotrebúva výrazne viac horčíka — minerálu, ktorý si nevie vytvoriť samo a ktorý zohráva úlohu v stovkách procesov. Podporuje normálnu činnosť svalov, nervovej sústavy a energetický metabolizmus.
Maxi Vita Magnézium + B6 obsahuje horčík v kombinácii s vitamínom B6, ktorý zlepšuje jeho využiteľnosť. Šumivé tablety s príchuťou grepu a maliny sú bez pridaného cukru a vhodné aj pre diabetikov. Pri pravidelnom užívaní uvoľňujú napätie, podporujú spánok a zvyšujú odolnosť voči stresu. Stres neprebieha len psychicky — na bunkovej úrovni vzniká oxidačný stres, ktorý môže poškodzovať bunky a oslabovať imunitu.
Preto Maxi Vita Selén, zinok + vitamíny C a E spája antioxidanty a minerály, ktoré pomáhajú chrániť bunky pred poškodením a podporujú správne fungovanie imunitného systému. Selén a vitamín E pôsobia antioxidačne, selén navyše podporuje činnosť štítnej žľazy a zdravé vlasy a nechty. Zinok prispieva k regenerácii buniek a zdravej pokožke. Vitamín C zase znižuje únavu a prispieva k tvorbe kolagénu.
Vianoce nemusia byť dokonalé. Stačí, ak budú vaše
Pravda je taká, že najväčší tlak si na seba často vytvárame sami. Predstava, že všetko musí byť dokonalé, je únavná a navyše úplne zbytočná. Keď si dovolíte spomaliť, oddýchnuť si a podporiť telo v období stresu, vytvoríte si priestor na skutočne pokojné prežívanie sviatkov.
A možno práve v tom je čaro Vianoc. Nie v naháňaní sa ani v dokonalosti, ale v tom, keď si dovolíme na chvíľu zastaviť a nadýchnuť sa. Aj Grinch nakoniec pochopil, že Vianoce sa nedajú ukradnúť tak, že niekde bude menej svetielok alebo darčekov — ich skutočná podstata je v pokoji, ktorý nosíme v sebe. A práve ten mu napokon nechal narásť srdce o tri čísla.
