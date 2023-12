Poslankyňa Jaurová interpeluje ministerku kultúry pre presun peňazí určených na boj proti dezinformáciám

Poslankyňa hnutia Progresívne Slovensko (PS) Zora Jaurová interpeluje ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS) pre presun peňazí určených na boj proti dezinformáciám. Šéfka rezortu kultúry totiž zrušila grantovú výzvu zameranú na mediálnu výchovu a boj proti dezinformáciám.

Prostriedky presunula na opravu strechy Slovenskej filharmónie (časť peňazí má smerovať aj na prevádzku Univerzitnej Knižnice v Bratislave – pozn. SITA).

Interpelácia pre Šimkovičovú

„Je pochopiteľné, že osoba, ktorá sa pred nástupom do funkcie živila šírením dezinformácií, nemá záujem s nimi bojovať a zvyšovať mediálnu gramotnosť svojich potenciálnych poslucháčov,“ tvrdí Jaurová na sociálnej sieti. Podľa poslankyne je ale okolo krokov ministerky viacero nejasností a otázok, i preto jej adresovala interpeláciu.

„Výzva bola už dávno vyhodnotená odbornou komisiou, výsledky hodnotenia a zmluvy čakali len na ministerkin podpis už odo dňa, keď do úradu nastúpila. Pani ministerka čakala, (zrejme) dumala, nakoniec všetko zrušila a peniaze vraj dá na strechu Slovenskej filharmónie,“ uviedla Jaurová.

Na zrušenie zmluvy treba dôvod

Poslankyňa PS pripustila, že podľa zákona nejestvuje na dotáciu právny nárok a hodnotenie komisií schvaľuje štatutárny orgán. Podľa Jaurovej to však neznamená, že ministerstvo môže bez udania dôvodu zrušiť vyhlásenú a vyhodnotenú zmluvu.

„Naopak, musí mať na to veľmi dobrý a pádny dôvod, inak narúša elementárnu právnu istotu žiadateľov a spochybňuje zmysel a význam celého dotačného systému a vlastných politík. Ministerka sa, samozrejme, môže rozhodnúť nepodpísať zmluvy a niesť zodpovednosť za následky,“ uviedla Jaurová a poukázala na to, že zrušenie celej výzvy môže viesť k hromadnej žalobe zo strany dotknutých žiadateľov.

Podľa poslankyne argumentácia tým, že projekty by sa nestihli zrealizovať do konca roka, neobstojí.

„Projekty majú oprávnené náklady od dňa zaregistrovania žiadosti, teda niekedy od septembra tohto roku. A to, či ich stihnú realizovať sa žiadateľov nikto nepýtal, hoci by to malo byť najmä na ich posúdení – v najhoršom prípade by nepodpísali zmluvu,“ myslí si Jaurová.

Je potrebný súhlas ministerstva financií

Poslankyňa nepopiera, že filharmónia potrebuje opravu strechy. Dodala, že inštitúcia už na tento účel dostala finančné prostriedky a nepochybne sú potrebné i ďalšie.

„Akurát na to sa používajú financie z úplne inej kapitoly rozpočtu, ako je dotačný systém, a ministerka si síce môže natáčať úsmevné videá a la Modré z neba, ale na to, aby tieto peniaze mohla použiť na iný účel, potrebuje najprv súhlas Ministerstva financií (MF) SR a ich prekvalifikovanie na kapitálové výdavky. Či o to požiadala a či sa to stihne do konca roka, nevedno,“ tvrdí Jaurová.

Na ministerku má plno otázok

V interpelácii sa Šimkovičovej pýta, na základe akých podkladov rozhodla o zrušení výzvy, a či má ministerstvo kultúry k dispozícii právnu analýzu, ktorá hovorí, že môžu bez udania dôvodu zrušiť vyhlásenú a vyhodnotenú výzvu. Zároveň sa na ňu obracia s otázkou, prečo sa vyhodnoteniu výzvy a zmluve nevenovala už skôr, keďže boli pripravené už v čase Šimkovičovej nástupu do funkcie.

„Na základe čoho tvrdí MK SR, že projekty odporučené komisiou na podporu by sa „nestihli“ realizovať? Komunikovalo ministerstvo s potenciálnymi príjemcami? Disponuje MK SR rozhodnutím MF SR o presunutí finančných prostriedkov v rámci kapitoly MK SR z Dotačného systému do inej kapitoly rozpočtu a ich prekvalifikovaní na kapitálové výdavky?“ vymenúva Jaurová otázky, s ktorými sa obrátila na šéfku rezortu kultúry.

„Netrpezlivo čakám na odpovede,“ uzavrela poslankyňa.