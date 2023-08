Je na zmenu poisťovne potrebný podpis overený notárom? Union ponúka praktický prehľad možností, ktoré môžu uľahčiť voľbu novej zdravotnej poisťovne

Možnosť voľby novej zdravotnej poisťovne trvá do konca septembra, Union zdravotná poisťovňa prináša záujemcom o prepoistenie nové atraktívne benefity a tiež pragmatický prehľad, ako sa k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti dopracovať. „V ostatnej dobe sa sprísnila legislatíva, ktorá určuje pravidlá zmeny zdravotnej poisťovne. Záujemcom odporúčame, aby si voľbu svojej zdravotnej poisťovne dobre zvážili tak, aby mali po svojom boku stabilného partnera, ktorý im zabezpečí poskytovanie vysokokvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti. Naša zdravotná poisťovňa ponúka množstvo inovatívnych riešení, inšpirovaných vyspelým holandským zdravotníctvom a je zárukou transparentného a efektívneho fungovania. O širokom portfóliu viac než 70 benefitov sa môžu záujemcovia poradiť aj prostredníctvom nášho zákazníckeho centra telefonicky či emailom,“ informuje za Union zdravotnú poisťovňu hovorkyňa Kristína Baluchová.

Aby sa predchádzalo nekalým praktikám prepoisťovania, zmena zdravotnej poisťovne je dnes možná:

1. Na pobočke – klient vyplní a podpíše prihlášku a zamestnanec len overí jeho občiansky preukaz

2. Online – v tomto prípade existujú 4 možnosti:

Klient vyplní prihlášku a podpíše ju elektronickým podpisom na webe Unionu, pričom k prihláške pripojí fotografiu svojho OP

Klient vyplní prihlášku a podpíše ju občianskym preukazom s elektronickým podpisom (EID)

Klient vyplní a vytlačí prihlášku, podpíše (bez overovania podpisu) a spolu s neoverenou kópiou OP ju pošle poštou do zdravotnej poisťovne

Klient vyplní a vytlačí prihlášku, a overí svoj podpis u notára alebo na matrike (posiela ju následne do zdravotnej poisťovne poštou, bez kópie OP)

3. Prostredníctvom zamestnanca, inde ako na pobočke (zamestnanci na dohodu) – nie je potrebný podpis overený notárom/matrikou. Klient vyplní a podpíše prihlášku, pričom predloží zamestnancovi svoj občiansky preukaz – vytvorenie jeho kópie/fotografie je súčasťou systému elektronickej prihlášky.

Foto: Union

Po odoslaní prihlášky do zdravotnej poisťovne už poistenec nemá žiadne povinnosti. Po prijatí prihlášky na zmenu zdravotná poisťovňa prihlášku zaeviduje do svojho informačného systému a do 5 dní od jej prijatia ju odošle na predbežnú akceptáciu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. ÚDZS o podaní prihlášky informuje príslušnú zdravotnú poisťovňu, ktorá na základe tejto informácie odosiela poistencovi tzv. „odchodový list“. Zmena zdravotnej poisťovne nastáva od 1.januára nasledujúceho roka.

„Z novo vybranej zdravotnej poisťovne dostane poštou uvítací list, so zmenou už nesúvisia pre poistenca v tejto chvíli žiadne ďalšie povinnosti. Novú kartičku zdravotného poistenia mu zasielame v priebehu mesiaca december, samozrejme, novým poistencom a poistenkám sme stále k dispozícii v prípade akýchkoľvek otázok či dopytov,“ dodáva za Union zdravotnú poisťovňu hovorkyňa Kristína Baluchová.

Zmena zdravotnej poisťovne sa neskôr oznamuje aj zamestnávateľovi, a to v termíne najneskôr do 8. januára 2024. Všetky bližšie informácie je možné nájsť na: Union online prihláška – zdravotné poistenie od | Union.sk

