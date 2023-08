Jazda troch mladistvých na štvorkolke sa skončila nehodou, po zrážke s autom sa viackrát prevrátili

Stredajšia jazda troch ľudí na jednej štvorkolke v Mníšku nad Popradom (okres Stará Ľubovňa) v časti Kače sa skončila kolíziou s osobným autom, vyžiadala si dvoch zranených.

Dychové skúšky boli negatívne

Ako vo štvrtok informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik, v prípade už bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.

Dychové skúšky na alkohol boli u oboch vodičov negatívne. Škoda na vozidle bola vyčíslená na tisíc eur a na štvorkolke na 500 eur.

Bez vodičského oprávnenia

Mladistvý viedol štvorkolku v Mníšku cez časť Kače v smere na Medzibrodie bez príslušného vodičského oprávnenia.

„Spolu s ním sa na štvorkolke viezol aj 16-ročný chlapec a 15-ročné dievča. Pri jednom z rodinných domov sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, v dôsledku čoho si nevšimol prichádzajúce protiidúce osobné auto Ford Focus. Nasledovala vzájomná bočná zrážka,“ opísal Džobanik.

Štvorkolka sa viackrát prevrátila

Vodič auta sa zrážke snažil zabrániť a pravou prednou časťou vozidla vošiel na trávnatý porast vpravo vedľa cesty.

Štvorkolku po náraze do auta odrazilo do kanála vpravo, kde narazila do priepustu a viackrát sa prevrátila.

„Spolujazdec zo štvorkolky utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 42 dní a spolujazdkyňa zo štvrokolky s predpokladanou dobou liečenia do sedem dní,“ uviedol hovorca.