Január v Slovenskej filharmónii

Výzvou môže byť aj objavovanie a precítenie živej hudby. Návšteva koncertu je nezabudnuteľným zážitkom. Ponuka Slovenskej filharmónie je bohatá, presvedčí vás o tom celosezónny bulletin, ktorý si môžete vyzdvihnúť v pokladnici Slovenskej filharmónie. Nájdete tam aj trojmesačnú skladačku na mesiace JANUÁR / FEBRUÁR / MAREC s podrobnejším popisom jednotlivých koncertných programov. Pripravené sú hudobné novinky, ale aj overené hity klasickej hudby. Príďte načerpať energiu, navodiť si dobrú náladu, zasnívať sa – to všetko a oveľa viac prináša počúvanie živej hudby, ktorá dokáže prebudiť emócie a naštartovať našu fantáziu. Radi sa o tieto vzácne pocity s vami podelíme. Tešíme sa na spoločné chvíle v koncertných sálach na januárových koncertoch.
Pri zakúpení vstupeniek na koncerty 15., 16., 25., 29. a 30. januára 2026 si do 15. januára môžete uplatniť zľavu PF26.
Z bohatej januárovej ponuky by sme vás radi upozornili na dva veľké symfonické programy:
ČEKOVSKÁ A GUBAJDULINA V NAŠTUDOVANÍ JURAJA VALČUHU
Prvý z nich zaznie vo štvrtok a piatok 15. a 16. januára 2026. Za dirigentským pultom privítame nášho najžiadanejšieho slovenského dirigenta Juraja Valčuhu, ktorý v súčasnosti pôsobí ako hudobný riaditeľ amerického orchestra Houston Symphony. V jeho naštudovaní zaznejú tri diela. Významným počinom bude slovenská premiéra nového symfonického opusu Ľubice Čekovskej s názvom Toy Procession, ktorý v svetovej premiére uviedol Juraj Valčuha s Houston Symphony v Texase v novembri minulého roka. V slovenskej premiére zaznie aj Koncert pre husle a orchester č. 2 In tempus praesensSofie Gubaiduliny, ruskej skladateľky tatárskeho pôvodu, ktorá posledných 30 rokov žila v Nemecku. Bude to zároveň spomienka na hudobnú skladateľku, ktorá tento svet opustila v roku 2025. Jej hudobná tvorba je mimoriadne bohatá. Obsahuje množstvo symfonických a vokálno-inštrumentálnych diel, koncertantných skladieb a komornej hudby. Husľový koncert In tempus praesens v premiére uviedla nemecká virtuózka Anne-Sophie Mutter po boku Berlínskych filharmonikov pod taktovkou Simona Rattla v roku 2007. V Slovenskej filharmónii zaznie opus v interpretácii vychádzajúcej hviezdy – kalifornského husľového virtuóza Alexia Kenneyho, ktorý dielo v aktuálnej sezóne uvedie na viacerých koncertných pódiách, hneď vo februári opäť pod taktovkou Juraja Valčuhu s texaským Houston Symphony. Program uzavrie Symfónia č. 3 c mol Organová, op. 78 francúzskeho skladateľa Camilla Saint-Saënsa. Skladateľ ju skomponoval v roku 1886 a venoval ju pamiatke Franza Liszta. Organový part zaznie v interpretácii maďarského virtuóza Lászlóa Fassanga, ktorý sa viackrát predstavil v Slovenskej filharmónii v cykle Organových koncertov.
VEĽKOLEPÁ KATÁTA ANTONÍNA DVOŘÁKA
Druhým lákavým programom je kantáta Svatební košile pre sóla, zbor a orchester, op. 69 Antonína Dvořáka,ktorá vznikla v roku 1884 na objednávku hudobného festivalu v Birminghame. Pred uvedením v Anglicku (1885) dielo zaznelo dvakrát v Plzni. Po úspešnej anglickej premiére pod taktovkou Antonína Dvořáka bolo uvedené v mnohých ďalších mestách – Milwaukee, Edinburgh, Londýn, Glasgow, Boston… Tentokrát zaznie v autentickom naštudovaní českého dirigenta Petra Altrichterav interpretácii orchestra Slovenská filharmónia, Slovenského filharmonického zboru a tria vokálnych sólistov – Simona Houda Šaturová, soprán, Richard Samek, tenor a Jiří Brückler, barytón. V bohatom hudobnom odkaze skladateľa, naplnenom rôznorodými žánrami sa kantáta Svatební košile vyníma svojim obsahom i hudobným spracovaním. Romantické dielo skomponoval skladateľ na text rovnomennej balady Karla Jaromíra Erbena z jeho zbierky Kytice. Veľké plochy tvoria zborové pasáže, kde zažiari cenami ovenčený Slovenský filharmonický zbor, ktorý pripraví hosťujúca zbormajsterka Zuzana Kadlčíková. Príďte sa započúvať do Dvořákovej hudby, ktorá nám ponúka prežiť zhudobnenú Erbenovu baladu. Záverečné januárové koncerty 29. a 30. januára 2026 sa začnú o 19.00.
Hommage à Bohdan Warchal
Členovia Slovenského komorného orchestra s um. vedúcim Ewaldom Danelom každoročne venujú jeden z januárových koncertov spomienke na zakladateľa Slovenského komorného orchestra, legendárneho Bohdana Warchala. Koncert Hommage à Bohdan Warchal sa uskutoční v nedeľu 25. januára 2026 v Koncertnej sieni SF o 16.00. Hosťami nedeľného popoludnia budú dvaja výnimoční umelci – klavirista Igor Adrašev a huslista Ivan Ženatý. Na nedeľnom koncerte si pripomenieme nedožité 96. narodeniny prof. Warchala (27.01. 1930 – 30.12. 2000).
KLAVÍRNY RECITÁL V MALEJ SÁLE SF
Milovníkov komornej hudby pozývame do Malej sály Slovenskej filharmónie v utorok 20. januára 2026 na druhý koncert cyklu Klavír a klaviristi. Diela Dvořáka, Janáčka a Brahmsa skomponované pre klavír zaznejú v interpretácii Zoltána Fejérváriho, víťaza Medzinárodnej hudobnej súťaže v Montreale v roku 2017.
FAŠIANGOVÝ KONCERT PRE DRŽITEĽOV ABONENTKY CYKLU C
Pestrú ponuku koncertov doplní februárový Fašiangový koncert pod taktovkou Jaroslava Kyzlinka v Koncertnej sieni SF vo štvrtok 22. januára 2026, ktorý je tretím koncertom Populárneho cyklu C.
- Počas celej koncertnej sezóny je možné využívať pohodlný online predaj vstupeniek na webovej stránke filharmonia.sk.
- Sledujte informácie na našej webovej stránke filharmonia.sk a pripojte sa na sociálne siete Slovenskej filharmónie – FB / Slovenská filharmónia – Slovak Philharmonic a instagrame / slovakphil.
Informačný servis