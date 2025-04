Izraelský minister zahraničia kritizuje Macronov plán uznať Palestínu ako štát

Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar odsúdil vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že Paríž by mohol do júna uznať Palestínu ako štát. Šéf izraelskej diplomacie povedal, že by to bola „odmena“ za terorizmus.

„Jednostranné uznanie fiktívneho palestínskeho štátu ktoroukoľvek krajinou, v realite, o ktorej všetci vieme, bude odmenou za terorizmus a podporu Hamasu,“ napísal v stredu Saar na mikroblogovacej sieti X. „Takéto kroky nepriblížia mier, bezpečnosť a stabilitu v našom regióne, ale práve naopak, iba ich vzdialia,“

Takmer 150 krajín uznali Palestínu ako štát. V máji minulého roka tak urobili Írsko, Nórsko a Španielsko. Francúzsko by sa však stalo najvplyvnejšou európskou mocnosťou, ktorá by palestínsky štát uznala.

Macron v stredu povedal, že Francúzsko plánuje uznať palestínsky štát v priebehu niekoľkých mesiacov, pričom tento krok by sa mohol uskutočniť už na júnovej konferencii OSN v New Yorku. Francúzsko by sa stalo prvým stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, ktorý by uznal palestínsky štát.