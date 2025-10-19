Izraelské údery v Pásme Gazy zabili najmenej 15 civilistov

Povedal to hovorca palestínskej civilnej ochrany.
Palestínčania v Pásme Gazy. Foto: SITA/AP
Úrad civilnej ochrany v Pásme Gazy uviedol, že pri sérii izraelských leteckých úderov v nedeľu v regióne zahynulo najmenej 15 ľudí. Úrad sa takto vyjadril v čase, keď sa izraelská armáda a palestínske militantné hnutie Hamas navzájom obvinili z porušovania prímeria.

Hovorca civilnej ochrany Mahmúd Basál uviedol, že desať ľudí bolo zabitých, keď izraelské útoky zasiahli civilistov v strednej časti Pásma Gazy. Žena a dve deti zomreli, keď útok dronu zasiahol stan s vysídlenými osobami pri meste Chán Júnis na juhu regiónu, a dvaja ľudia prišli o život v meste Džabalíja na severe Pásma Gazy.

Izraelská armáda pre agentúru AFP uviedla, že správy o obetiach preveruje.

