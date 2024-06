Izrael navrhuje Hamasu prímerie a prepustenie rukojemníkov, tvrdí americký prezident Biden

Americký prezident Joe Biden v piatok povedal, že Izrael ponúkol militantnému hnutiu Hamas dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov. Tá by sa mohla uskutočniť v troch fázach. Biden vyhlásil, že je čas ukončiť boje v Pásme Gazy a že Hamas už „už nie je schopný“ uskutočniť ďalšiu veľkú útočnú akciu voči Izraelu.

Prvá fáza prímeria

Podľa Bidena by prvá fáza mala trvať šesť týždňov a zahŕňať „úplné prímerie“, vrátane stiahnutia izraelských síl zo všetkých obývaných oblastí Pásma Gazy. Na oplátku by palestínski militanti prepustili množstvo rukojemníkov vrátane žien, starších ľudí a zranených.

Izrael by oslobodil stovky palestínskych väzňov. V druhej fáze by sa izraelské sily stiahli z Pásma Gazy a došlo by k prepusteniu všetkých zostávajúcich živých rukojemníkov vrátane mužov, povedal Biden.

O život prišlo viac ako 36-tisíc Palestínčanov

Izraelské bombardovanie a pozemné ofenzívy na obliehanom území zabili viac ako 36-tisíc Palestínčanov, informovalo ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré nerozlišuje medzi bojovníkmi a civilistami.

Izrael začal ofenzívu v Pásme Gazy po útoku Hamasu zo 7. októbra, pri ktorom militanti vtrhli do južných oblastí Izraela, kde zabili asi 1 200 ľudí, väčšinou civilistov, a asi 250 uniesli. Izrael tvrdí, že v Pásme Gazy je naďalej v zajatí zhruba sto rukojemníkov.