Ivo Bič vydal novú skladbu Dragon Flight, predstavil ju prostredníctvom videoklipu

Svetlo sveta uzrel nový videoklip Dragon Flight z dielne speváka Iva Biča, ktorý je verejnosti známy vďaka dlhoročnému pôsobeniu v hudobnej skupine Peter Bič Project.

Od štartu sólovej kariéry vydal doposiaľ tri skladby. Košičan v novinke stavil na kartu moderného zvuku a anglického jazyka. „Pieseň vznikla už tradične v spolupráci so Zolim Tóthom a Jožkom Zimom,“ predstavuje Ivo Bič autorov hudby.

Autorstvo textu si na svoje konto pripísal samotný spevák a vysvetľuje voľbu anglického jazyka: „Po viacerých pokusoch v slovenčine, hudba rozhodla, že sa k nej hodí anglický text. Ten vznikol rýchlo a sadol perfektne. V skladbe prevláda transcendentálna nálada a prirodzene viedla k lietajúcim pocitom. Vlastne, to sa zrkadlí i v texte, ktorý vykresľuje silnú túžbu vyletieť a posunúť sa na vyššiu úroveň a drak a jeho let symbolizujú mystiku skladby.“

Videoklip z pohľadu draka

Ruku k dielu pridal Mário Gapa Garbera so svojím saxofónom, ktorý skladbe dodal správnu náladu a šmrnc. Gitaru nahral Ľubo Mazák. Pieseň produkčne vznikla v Randal Records, v spolupráci s košickým štúdiom Musicology, kde sa skladba finálne dokončovala aj mixovala a to pod taktovkou ďalšieho talentovaného hudobníka Paľka Jeňa.

V rámci lietajúcich pocitov Ivo Bič nadviazal i pri vizuálnom prevedení piesne. Námet na videoklip vzišiel priamo od speváka, ten ďalej spoločne rozvíjal so svojím parťákom Jozefom Zimom aj pri réžii a víziach klipu, ktorý nakoniec postavili na lietajúcich záberoch z dronu.

Foto: Ivo Bič.

„Rýchlo sme zistili, že ani nepotrebujeme ďaleko chodiť, všetky zábery sú natočené na Slovensku, neďaleko Košíc… Jedna nádhera! Veľmi nám pri tom pomohol mladý talent, hlavný pilot dronu – Kristián Cingeľ, mladý, nadaný študent školy umeleckého priemyslu – SŠUP v Košiciach,“ predstavuje spevák mladého talentovaného študenta, ktorý zábery natočil a post produkčne spracoval.

Prvý sólový album

„Pri jednom natáčacom dni sa nám dokonca podarilo dron utopiť v ľadovej vode Hájskych vodopádov… Išlo o nepredvídanú rybačku. Chceli sme natočiť výjazd z riečneho tunela, žiaľ neúspešne, rúra bola priúzka a ovládanie zlyhalo, keďže sa tam nedostal signál. Výsledok bol nezvratný, dron v rúre nabúral, vypol sa a skončil v ľadovej rieke,“ spomína Ivo Bič na krušné chvíle počas natáčania videa. „Všetko však dobre dopadlo! Dron aj my sme prežili, i keď s omrznutými prstami kvôli záchrannej akcii :-D,“ dodáva spevák.

„Od odchodu z Peter Bič Project som doposiaľ vydal videoklip k skladbe Unavený, nasledovala skladba – Obrátiť list, ktorú som zverejnil prostredníctvom lyrics videa. Live intímnu skladbu zo štúdia Musicology s názvom Love messes with me, kde spievam a hrám na klavíri, som venoval priateľke Katke k meninám,“ predstavuje Ivo skladby, ktoré budú súčasťou jeho prvej sólovej štúdiovky, ktorá by mohla obsahovať zo desať piesní. „Priebežne naďalej pracujem na ďalších skladbách, v angličtine aj slovenčine. Niektoré sú už sú dokončené a čakajú na vydanie, iné sú v rozpracovanej „šuflíkovej“ podobe. V rámci featov, mám jeden takmer hotový – s jednou z najkrajších dvojičiek na Slovensku – Veronikou Nízlovou, snáď sa ho podarí dotvoriť a poslucháčom ponúknuť ešte v tomto roku,“ hovorí spevák na záver.