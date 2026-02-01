Iránsky parlament označil armády európskych krajín za teroristické skupiny

Irán považuje armády európskych krajín za „teroristické skupiny“, uviedol v nedeľu predseda parlamentu. Ide o reakciu na rozhodnutie Európskej únie (EÚ) zaradiť iránske Revolučné gardy na zoznam teroristických organizácií.
Predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf, oblečený do uniformy Revolučných gárd na znak solidarity, vyhlásil, že podľa „článku 7 zákona o opatreniach proti vyhláseniu Revolučných gárd za teroristickú organizáciu sú armády európskych krajín považované za teroristické skupiny“.
Oslava Chomejního
Zákon bol prvýkrát prijatý v roku 2019, keď Spojené štáty zaradili Revolučné gardy medzi teroristické organizácie. Nedeľňajšie zasadnutie sa konalo pri príležitosti 47. výročia návratu zosnulého ajatolláha Rúholláha Chomejního z exilu, ktorý v roku 1979 založil Islamskú republiku.
Revolučné gardy predstavujú ideologickú zložku iránskych ozbrojených síl a ich úlohou je chrániť islamskú revolúciu pred vonkajšími aj vnútornými hrozbami. Západné vlády ich obviňujú z organizovania tvrdých zásahov proti nedávnemu protestnému hnutiu, ktoré si vyžiadalo tisíce obetí.
Cesta k bezvýznamnosti
Teherán násilie pripisuje „teroristickým činom“, ktoré podľa neho podnecujú Spojené štáty a Izrael. EÚ vo štvrtok rozhodla o zaradení tejto zložky na zoznam „teroristických organizácií“ pre jej postup voči protestom. Týmto krokom sa pripojila k podobným rozhodnutiam, ktoré už prijali Spojené štáty, Kanada a Austrália.
Kálíbáf to komentoval slovami, že toto rozhodnutie, „vykonané v súlade s príkazmi amerického prezidenta a predstaviteľov sionistického režimu, urýchlilo cestu Európy k bezvýznamnosti v budúcom svetovom poriadku“.