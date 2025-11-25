Iránskemu futbalistovi pozastavili činnosť, na videu zrejme držal alkoholický nápoj

Armin Sohrabian je dočasne vylúčený z tréningov po zverejnení videa, ktoré vyvolalo kontroverzie.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Close up of friends toasting with beer in a pub.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Irán Futbal Futbal z lokality Irán

Iránsky futbalista Armin Sohrabian bol suspendovaný po tom, čo sa na internete objavilo video, v ktorom sa zrejme drží alkoholický nápoj, informovali miestne médiá. Irán zakázal výrobu a konzumáciu alkoholu po islamskej revolúcii v roku 1979, ktorá zaviedla zákony založené na šaríi.

Podľa správy agentúry Fars futbalový klub Esteghlal dočasne pozastavil účasť 30-ročného obrancu na tréningových aktivitách, kým sa nepostaví pred disciplinárnu komisiu. V zverejnenom videu je vidieť Sohrabiana, ako natáča seba s pohárom naplneným žltou tekutinou. Ďalší záber ukazuje hráča pred barom s niekoľkými fľašami, ktoré pravdepodobne obsahujú alkohol.

Sohrabian na Instagrame uviedol, že video vzniklo pred niekoľkými rokmi a bolo zverejnené niekým, s kým má „osobné problémy“. Iránska futbalová federácia zatiaľ vzniknutú situáciu nekomentovala.

V ostatných mesiacoch miestne médiá informovali o viacerých prípadoch zatvárania reštaurácií a kaviarní v Teheráne za podávanie alkoholu. Ten je v Iráne zakázaný pre všetkých okrem príslušníkov nemoslimských menšín, ako sú kresťania, židia a zoroastriáni. Nesmú však piť na verejnosti. Zákaz platí aj pre cudzincov.

Okruhy tém: pozastavenie činnosti Šaría zákaz alkoholu
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk