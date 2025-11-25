Iránskemu futbalistovi pozastavili činnosť, na videu zrejme držal alkoholický nápoj

Iránsky futbalista Armin Sohrabian bol suspendovaný po tom, čo sa na internete objavilo video, v ktorom sa zrejme drží alkoholický nápoj, informovali miestne médiá. Irán zakázal výrobu a konzumáciu alkoholu po islamskej revolúcii v roku 1979, ktorá zaviedla zákony založené na šaríi.
Podľa správy agentúry Fars futbalový klub Esteghlal dočasne pozastavil účasť 30-ročného obrancu na tréningových aktivitách, kým sa nepostaví pred disciplinárnu komisiu. V zverejnenom videu je vidieť Sohrabiana, ako natáča seba s pohárom naplneným žltou tekutinou. Ďalší záber ukazuje hráča pred barom s niekoľkými fľašami, ktoré pravdepodobne obsahujú alkohol.
Sohrabian na Instagrame uviedol, že video vzniklo pred niekoľkými rokmi a bolo zverejnené niekým, s kým má „osobné problémy“. Iránska futbalová federácia zatiaľ vzniknutú situáciu nekomentovala.
V ostatných mesiacoch miestne médiá informovali o viacerých prípadoch zatvárania reštaurácií a kaviarní v Teheráne za podávanie alkoholu. Ten je v Iráne zakázaný pre všetkých okrem príslušníkov nemoslimských menšín, ako sú kresťania, židia a zoroastriáni. Nesmú však piť na verejnosti. Zákaz platí aj pre cudzincov.