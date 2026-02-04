Iránska tlačová agentúra zverejnila snímky amerických základní na Blízkom východe

Paríž situáciu pozorne sleduje pre prítomnosť francúzskych vojakov v regióne, USA medzitým zvyšujú vojenský tlak na Irán.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Iran Protests
Na palube lietadlovej lode USS Abraham Lincoln. Foto: SITA/AP
Významná iránska tlačová agentúra v uplynulých dňoch bez akéhokoľvek komentára zverejnila zábery amerických vojenských základní na Blízkom východe. Krok prichádza v čase pretrvávajúceho napätia medzi Teheránom a Washingtonom, a to aj napriek vyhliadkam na možné priame rokovania medzi oboma krajinami.

Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu vojenským zásahom, ak nepristúpi na dohodu o obmedzení svojho kontroverzného jadrového programu. Urobil tak po tvrdom zásahu iránskych úradov proti protestom v krajine.

Iránski predstavitelia opakovane varovali, že v prípade útoku okamžite odpovedia a ako možné ciele spomínajú americké základne v oblasti Perzského zálivu.

Američania aj Francúzi

Hoci sa tento týždeň očakávajú rokovania medzi iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím a americkým vyslancom Stevom Witkoffom, ich konanie zatiaľ nebolo oficiálne potvrdené.

Agentúra Fars, ktorá je považovaná za blízku iránskym bezpečnostným zložkám, dva dni po sebe zverejnila fotografie amerických základní v regióne. Snímky neobsahovali žiadny sprievodný text, iba deň v týždni a dátum podľa perzského kalendára.

Na utorkovej fotografii bol letecký pohľad na leteckú základňu Al Dhafra neďaleko Abú Zabí, ktorú využívajú americké aj francúzske sily. V stredu agentúra zverejnila záber základne Isa v Bahrajne, kde sú taktiež rozmiestnené americké lietadlá.

Sme ostražití

Zverejnené zábery vyvolali obavy aj vo Francúzsku, ktoré má v Spojených arabských emirátoch nasadených svojich vojakov. Prezident Emmanuel Macron uviedol, že Paríž situáciu pozorne sleduje.

„Sme, samozrejme, veľmi ostražití, pokiaľ ide o tento vývoj,“ povedal. Dodal, že Francúzsko prijalo všetky potrebné opatrenia, aby boli jeho vojaci nasadení v čo najbezpečnejších podmienkach.

Napätie ešte zvýšil incident z utorka, keď americká stíhačka zostrelila iránsky dron, ktorý sa priblížil k lietadlovej lodi USS Abraham Lincoln. Tá bola na Blízky východ vyslaná minulý mesiac v rámci posilňovania tlaku Washingtonu na Teherán.

Staré fotky

Podľa dostupných informácií však zverejnené snímky nepredstavujú nové spravodajské údaje. Agentúra AFP potvrdila, že fotografie základne Isa sú staršieho dátumu a satelitné zábery z posledných dní nenaznačujú masívne rozmiestňovanie lietadiel ani na základni Al Dhafra.

V iránskej metropole Teherán sa medzitým objavil nový billboard zobrazujúci americké lietadlá zrútené do svahu, nad ktorými vejú zástavy islamskej republiky, čo podľa pozorovateľov ilustruje pokračujúcu rétoriku napätia medzi oboma krajinami.

