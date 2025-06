Irán podľa Trumpa nebol schopný jadrový materiál pred americkými údermi evakuovať

Irán podľa amerického prezidenta nebol schopný evakuovať jadrový materiál z podzemného areálu Fordo, ktorý minulý týždeň bombardovali americké lietadlá s dlhým doletom B-2. Povedal to vo štvrtok prezident USA Donald Trump.

„Zo zariadenia nič nevyviezli. Trvalo by to príliš dlho, bolo by to príliš nebezpečné a veľmi ťažké a ťažko by sa to premiestňovalo!“ napísal Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social.

Trump uviedol, že satelitné fotografie zachycujúce veľký počet nákladných vozidiel pri areáli pred americkým náletom ukazujú iba posádky, ktoré sa snažia chrániť Fordo betónom, ktorý mal zakryť šachty.