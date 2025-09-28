Irán môže odstúpiť od Zmluvy o nešírení jadrových zbraní pre obnovené sankcie OSN

Iránski poslanci v nedeľu rokovali o tom, ako reagovať na obnovené sankcie OSN týkajúce sa jadrového programu krajiny, ktoré nadobudli účinnosť v nedeľu o polnoci. Jeden z poslancov naznačil, že Teherán by mohol odstúpiť od Zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Informuje o tom portál Euro News.
Francúzsko, Nemecko a Veľká Británia odštartovali pred 30 dňami mechanizmus na obnovenie sankcií voči Iránu pre jeho ďalšie obmedzovanie monitorovania jadrového programu a pre patovú situáciu v rokovaniach s Washingtonom.
Obnovené sankcie zahŕňajú zmrazenie iránskych aktív v zahraničí, zbrojné embargo a zákaz ďalšieho rozvoja balistického raketového programu. Tieto a ďalšie opatrenia prichádzajú v čase, keď iránska ekonomika zápasí s hlbokou krízou. Iránska mena rial je momentálne na rekordne nízkej úrovni a ceny základných potravín, ako sú mäso, ryža či ďalšie bežné suroviny, prudko vzrástli.
Panujú obavy aj z možného nového konfliktu medzi Iránom a Izraelom, prípadne Spojenými štátmi, keďže podľa správ sa niektoré jadrové zariadenia zasiahnuté počas 12-dňovej vojny v júni opäť obnovujú.
Predseda iránskeho parlamentu odkázal Francúzsku, Nemecku a Británii, že Irán nenechá nové sankcie len tak a chystá odvetu.