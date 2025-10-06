International Workplace Group pridáva nové zdieľané kancelárie. Requs a HQ v Bratislavave a Nitre sú reakciou na rastúci dopyt po flexibilnej práci

- Regus OC Central aj HQ Tripoint sú impozantné pracovné priestory skupiny IWG s co-workingovými priestormi, súkromnými kanceláriami, zasadacími miestnosťami a kreatívnymi priestormi
- Nové prírastky do skupiny IWG idú ruka v ruke s rastúcim dopytom po hybridnej práci, kedy spoločnosti všetkých veľkostí čoraz častejšie poskytujú zamestnancom prístup k sieti lokalít s cieľom udržať produktivitu a spokojnosť zamestnancov
- Otvorenia nových priestorov sú výsledkom partnerských dohôd s vlastníkmi budov, ktorí investovali do platformy International Workplace Group, s cieľom vytvoriť vo svojich budovách flexibilné pracovné priestory s vlastnou značkou.
- Lokality nadväzujú na rekordný počet nových lokalít (496), ktoré International Workplace Group otvorila celosvetovo v prvej polovici roku 2025. Skupina zároveň dosiahla najvyššie tržby v histórii.
International Workplace Group, najväčšia svetová platforma pre prácu, so značkami Spaces a Regus, otvára dva moderné flexibilné pracovné priestory v Bratislave a Nitre. Vzhľadom na dlhodobý prechod k flexibilnejším spôsobom práce rozširuje IWG svoju sieť, aby držala krok s rastúcim dopytom po hybridnej práci na celom Slovensku.
Otvorenie najnovších priestorov International Workplace Group v Bratislave nasleduje po tom, čo spoločnosť zaznamenala najvyššie tržby, cashflow a rast ziskov vo svojej histórii. Rýchly rast siete podporilo aj otvorenie nových lokalít, ktorých bolo v prvej polovici roku 2025 viac ako za celé prvé desaťročie činnosti skupiny. Sieť IWG dnes zahŕňa viac ako milión miestností v 121 krajinách.
Nové pobočky v Bratislave (Regus OC Central, Metodova 8) a Nitre (HQ Tripoint, Ždiarska 705) sú výsledkom snahy IWG uspokojiť v daných oblastiach prudko rastúci dopyt po flexibilných pracovných priestoroch najvyššej kvality. Pracovné priestory, ktoré by mali byť otvorené v novembri 2025, poskytnú priestor tak pre etablované firmy ako aj start-upy z rôznych odvetví priamo v mestách či okolitých oblastiach. Ponúknu plne vybavené súkromné kancelárie, zasadacie miestnosti, priestory pre co-working a kreatívne priestory.
Služba Design Your Office, ktorú International Workplace Group poskytuje navyše umožňuje firmám prispôsobiť prenajaté priestory svojim požiadavkám.
Majitelia budov investujú do platformy International Workplace Group s cieľom maximalizovať návratnosť svojich nehnuteľností, využívajúc rýchlo rastúci dopyt po hybridnej práci.
Z hybridnej práce ťaží aj národné hospodárstvo
Výskum popredných akademikov zistil, že väčšia flexibilita pri mieste a čase výkonu práce prináša zamestnancom množstvo pozitív, vrátane lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, finančných úspor a zdravotných výhod. Zamestnávatelia tiež ťažia z výhod hybridných modelov v podobe zvýšenej produktivity firmy, úspor nákladov a efektívnejšieho zapájania sa pracovníkov. Nedávny výskum spoločnosti IWG a poradenskej firmy Arup ukázal, že hybridná práca môže zvýšiť produktivitu o 11 %. Vďaka flexibilným pracovným priestorom by mohla hybridná práca vygenerovať americkému hospodárstvu do roku 2045 až 566 miliárd dolárov ročne, čo je približne rovnako ako generuje jedenáste najväčšie americké mesto Austin (Texas). [i].
Keďže spoločnosti všetkých veľkostí prechádzajú z dlhodobého hľadiska na flexibilnejšie a decentralizovanejšie modely, predpokladá sa, že do roku 2030 bude flexibilné pracovné priestory tvoriť až 30 % všetkých komerčných nehnuteľností. S International Workplace Group môžu partneri ťažiť z rýchlo rastúceho sektora a zároveň sa opierať o bezkonkurenčné skúsenosti skupiny. Hybridná práca ponúka spoločnostiam výrazne nižšie náklady s priemernou ročnou úsporou 11 000 USD na zamestnanca. [ii].
Medzinárodné skúsenosti
International Workplace Group je popredná globálna platforma pre prácu, ktorá ponúka tisíce lokalít vo viac ako 120 krajinách, pričom jej členovia majú prostredníctvom aplikácie IWG prístup ku všetkým ponúkaným lokalitám a obchodným službám.
Keďže prechod k flexibilnejším, decentralizovaným a hybridným modelom práce sa zrýchľuje, je aj potenciál ďalšieho rastu exponenciálny, s odhadovaným počtom 1,2 miliardy administratívnych pracovníkov na celom svete a celkovým relevantným trhom v hodnote viac ako 2 bilióny amerických dolárov. V roku 2024 International Workplace Group otvorila 899 nových partnerských lokalít. Medzi svojimi zákazníkmi má IWG až 83 % spoločností z rebríčka Fortune 500.
Mark Dixon, CEO a zakladateľ International Workplace Group PLC, sa vyjadril: „Najnovšie prírastky nám pomáhajú budovať silnejšiu a dôležitú pozíciu na Slovensku. Bratislava aj Nitra sú dôležité obchodné centrá a pre nás ideálne miesta na urýchlenie našich expanzných plánov. Sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať na rozvoji značiek Regus a HQ so spoločnosťami TAM Properties a VL-MONT S.R.O., a vytvoriť v ich budovách najmodernejšie pracovné priestory.
Nové centrá v Bratislave a Nitre otvárame v čase, kedy čoraz viac spoločností zisťuje, že flexibilná aj hybridná práca sú medzi zamestnancami nesmierne populárne. Zlepšujú ich rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, zvyšujú ich spokojnosť a súčasne prinášajú množstvo výhod aj pre spoločnosti. Náš model pracoviska preukázateľne zvyšuje produktivitu a umožňuje podnikom rozširovať alebo zmenšovať svoje kapacity pri výrazne nižších nákladoch. A to nehovorím o prístupe k tisícom lokalít po celom svete.“
