Inovácie v starostlivosti o domácnosť. Ako sa menia prostriedky, vďaka ktorým máme doma čisto?

Sú koncentrovanejšie, šikovnejšie a v ekologickejších baleniach. Míňa sa na ne menej obalových materiálov aj energií pri preprave, spoľahlivo perú či umývajú riad aj pri nižších teplotách. Prostriedky, ktoré sa starajú o našu domácnosť tiež podliehajú trendom. So šéfom divízie Consumer Brands spoločnosti Henkel pre Slovensko a Česko, Romanom Kýrom, sme sa pozreli na inovácie, ktoré máme v skrinkách pod umývadlom.

Začiatkom roka ste v Henkli zlúčili divízie Laundry & Home Care a Beauty Care do novej divízie Consumer Brands, ktorú teraz vediete. Ako sa cítite na tejto pozícii?

Zlučovanie sa začalo už v poslednom kvartáli minulého roka, už som sa teda stihol zorientovať. Osobne je to pre mňa veľká príležitosť a veľká výzva. Obidve divízie boli na československom trhu veľmi úspešné a so svojimi značkami patrili k lídrom na trhu. Udržať tento status a fungovanie nového tímu sú, samozrejme, tie najväčšie výzvy.

Zlúčením sme reagovali na potrebu zjednodušiť procesy. Sme schopní oveľa efektívnejšie zdieľať know-how a takto tiež môžeme spotrebiteľom opäť ponúknuť ucelenú skladbu výrobkov a ďalej sa rozvíjať na trhoch.

Ako zareagovali vaši obchodní partneri, odberatelia a ďalšie subjekty, s ktorými pôsobíte na trhu?

Partneri neboli prekvapení, niektorí nás k tomu dokonca vyzývali. Väčšina to privítala ako zjednodušenie komunikácie.

Pri zlučovaní ste avizovali, že sa v rámci portfólia budete sústrediť na značky s potenciálom. Osudom ďalších malo byť zrušenie alebo odpredaj. Ako to v tomto smere vyzerá so zmenami?

Áno, tento avizovaný plán je v procese, smerujeme k optimalizácii sortimentu a kategórií, ktoré pre nás majú význam a z iných odchádzame.

Na globálnej úrovni padlo rozhodnutie o predaji nášho Oral biznisu, teda pre Česko a Slovensko to je značka Vademecum. O ďalších značkách zatiaľ rokujeme, ale myslím si, že na československom trhu sa nás to nedotkne.

Jedným z cieľov zlúčenia bola aj možnosť flexibilnejšie reagovať na rôzne nestability a výkyvy na trhu, ktorých dnes vidíme veľa. Darí sa vám to?

Musím povedať, že áno. Vytvorili sme spojenú nádobu, ktorú vieme výborne kontrolovať. Ako príklad uvediem situáciu z pandémie koronavírusu covid-19. Umývanie riadu a pranie veľmi posilnilo, pretože stylingové produkty nešli toľko na odbyt, keďže všetci boli doma a nebolo nutné sa toľko upravovať. Teraz je to naopak, rastú stylingové produkty, farby na vlasy a podobne. Rozdiel je však v tom, že všetky tieto produkty máme pod jednou strechou, takže výkyvy nie sú také výrazné – kompenzujú sa.

Ako vplýva na váš segment energetická a na ňu naviazaná ekonomická kríza, ktorú spôsobila vojna na Ukrajine?

Všetky kategórie, s ktorými pracujeme nám na strane nákladov rastú. Týka sa to, samozrejme, celej Európy. Ešte si pamätáme obdobie covidu a krízu dodávateľského reťazca, keď neboli všetky položky do receptúr včas k dispozícii. Takže tam dochádzalo k veľkým problémom a zdraženiu niektorých položiek, ktoré potrebujeme na výrobu materiálov a výrobkov. Dnes to tu máme opäť. Žijeme vo veľmi volatilnom prostredí, kde nevieme, či dostaneme včas položky receptúr a ak aj áno, sú často niekoľkonásobne drahšie. Boli sme preto nútení zareagovať zmenou predajnej ceny v minulom, ale aj v tomto roku. Zatiaľ však nedokážeme povedať, či bude spotrebiteľ reagovať tak, že sa preorientuje na lacnejšie – privátne značky, alebo či napríklad obmedzí spotrebu. Zatiaľ sa to nedeje, hoci lacnejšie značky teraz rastú rýchlejšie ako prémiové.

Sme ale pripravení na oba varianty. Minimálne v praní máme niekoľko možností, ako zabezpečiť spotrebiteľský dopyt v podobe série economy výrobkov, aby sme spotrebiteľovi vyšli v ústrety.

Foto: Henkel Slovensko

Prečo podľa vás spotrebitelia v kríze hromadne nesiahajú po lacnejších výrobkoch privátnych značiek?

Myslím si, že chápu kvalitu, a to, že sa lacnejšie značky nie vždy vyplatia. V Československu pokrývajú zhruba 80 % trhu pracích prostriedkov prémiové značky. V časoch krízy ľudia siahajú po značkách, ktorých kvalitu majú overenú.

Je situácia rovnaká aj na ďalších európskych trhoch?

Nie, v západnej Európe spotrebitelia skôr siahajú po výrobkoch privátnych značiek, ale môže za to aj iná štruktúra trhu. V Nemecku je napríklad viac diskontných predajní, takže je väčšia konkurencia na strane ponuky, a teda následne aj dopytu.

Na Slovensku sú aktuálne zastropované ceny niektorých potravín. Uvítali by ste niečo podobné aj vo vašom segmente?

Verím, že zastropovanie cien je čisto politická záležitosť. Podľa mňa si trh dokáže určiť cenu sám, konkurencia je dostatočná. Navyše si spomeňme na medializované porovnanie zastropovaných cien na Slovensku s nezastropovanými v Česku, ktoré boli vo výsledku nižšie.

Nakoniec ale vždy zvíťazí boj o spotrebiteľa. Krátkodobo možno príde nejaké navýšenie, ale myslím si, že ako na strane retailu, ktorý je pod obrovskou konkurenciou, tak aj na strane dodávateľov to trh nakoniec vyrieši sám.

Aké trendy pozorujete v jednotlivých segmentoch?

Pranie je energeticky náročné, a to ho teraz, v čase, keď sú drahé energie, predražuje. Snažíme sa preto sústrediť na koncepty prania pri nižších teplotách. Ďalším trendom je skompaktňovanie prostriedkov. Pri sypkých pracích práškoch sme aktuálne na úrovni 45 gramov na jednu dávku prania. Pre porovnanie, v 90. rokoch a ešte aj v roku 2000 bola jedna dávka 150 gramov. Tým, že sú prostriedky čoraz koncentrovanejšie, zmenšujeme obaly, čím zase šetríme životné prostredie.

Podobné to je pri umývaní riadu, kde je dôležité, aby bola tableta ľahko rozpustná a fungovala aj v studenej vode. To umožní používanie eko programov a vo výsledku spotrebiteľovi prinesie značnú ročnú úsporu.

Foto: Henkel Slovensko

A čo sa deje v oblasti kozmetiky a starostlivosti o telo a vlasy?

Nároky stúpajú a spotrebitelia očakávajú od produktov viac. Farba na vlasy už nemá len farbiť, ale napríklad aj vyživovať. Vďaka našim novým technológiám produkty fungujú čoraz efektívnejšie, ale aj šetrnejšie k ľudskému telu.

Pozorujete na slovenskom trhu iné správanie ako v Česku?

Medzi správaním slovenského a českého zákazníka vidíme len minimálny rozdiel. Obe skupiny spotrebiteľov vedia veľmi dobre počítať, rady chodia nakupovať do najbližšej predajne, využívajú veľké množstvo akcií a uprednostňujú najväčšie balenia, aby ušetrili. Slovenský spotrebiteľ je ochotnejší skúšať inovácie a nové kategórie. Spotreba vo všetkých kategóriách na obyvateľa je veľmi podobná.

Ako je na tom stredná Európa v porovnaní so zahraničím?

Môžeme povedať, že stredná Európa sa v posledných rokoch veľmi priblížila Západu, pokiaľ ide o spotrebiteľské správanie. Či už ide o frekvenciu nákupov alebo spotrebu v našich kategóriách.

Výnimkou sú možno farby na vlasy, kde stredná Európa stále vedie. Na druhej strane, napríklad v kondicionéroch na vlasy sme na polovičnej penetrácii domácností ako v západnej Európe.

V praní a čistení stále dobiehame Západ, najmä v umývačkách riadu, a teda v spotrebe automatických umývacích prostriedkov. Penetrácia automatických umývačiek riadu sa zvýšila už na 40 % domácností oproti 60 % v EÚ. So zvyšujúcou sa životnou úrovňou sa v segmentoch prania presadzujú produkty, ktoré sú v baleniach vopred preddávkované. Teda napríklad kapsuly alebo tablety, nehovoriac o tekutých formách.

Už ste spomenuli zmenšovanie obalov, ktoré vedie k ekologickejšej výrobe. Práve tá je spolu s digitalizáciou výskumu a vývoja a rozširovaním elektronického obchodu pilierom vašej divízie. Ako o nich uvažujete?

Predaj cez našich e-commerce zákazníkov nám neustále rastie a naše značky sa dobre predávajú online, s čím, samozrejme, súvisí aj propagácia výrobkov v digitálnej forme, čo je obrovská zmena posledných desaťročí. Dnes už všetci nepozerajú televíziu, ale všetci sú na internete, tam teda smeruje hlavná investícia do propagácie. Zaoberáme sa tiež digitalizáciou celého výrobného procesu a skladov, čo ide ruka v ruke s udržateľnosťou. To je dlhodobo téma číslo jeden v rámci našej spoločnosti. Henkel pri každom výrobku rieši, aby na trhu prispieval k trvalej udržateľnosti, či už ide o podiel recyklátu v obalovom materiáli alebo o ekologickosť využitia v domácnosti.

Obalový materiál je zvyčajne to, čo spotrebiteľ vidí priamo v regáli a s čím si spája udržateľnosť. A tu treba povedať, že v súčasnosti už máme všetky obalové materiály buď z recyklovateľného plastu, alebo z recyklátu. Vytýčili sme si, že do roku 2025 budeme určite 100 % v rámci všetkých našich obalových materiálov a myslím, že sa nám to veľmi darí. A do roku 2040 chceme znížiť našu uhlíkovú stopu na nulu.

Foto: Henkel Slovensko

Roman Kýr v spoločnosti Henkel pôsobí vyše 20 rokov. Svoju kariéru odštartoval v roku 2001 ako Key Account manažér, neskôr zastával rôzne pozície v rámci marketingu, obchodu a category manažmentu v Česku, na Slovensku, ale aj v regionálnej centrále v CEE. Zodpovednosť za strategické obchodné riadenie zákazníkov prevzal v roku 2012 ako obchodný riaditeľ. Od roku 2014 viedol divíziu Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky) so zodpovednosťou za Srbsko, Čiernu Horu, Macedónsko a Albánsko. V roku 2017 sa vrátil do Českej republiky, kde bol menovaný na pozíciu generálneho manažéra divízie Laundry & Home Care pre Slovensko a Česko. Od 1. septembra 2019 prebral funkciu prezidenta Henkel ČR a od 1. októbra 2022 je súčasne zodpovedný za riadenie divízie Beauty Care ako generálny manažér.

