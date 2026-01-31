Inkluzívne projekty Slovenského filmového ústavu pomáhajú sprístupniť filmy znevýhodneným osobám – FOTO

Inkluzívne projekty Slovenského filmového ústavu (SFÚ) pomáhajú sprístupniť znevýhodneným osobám filmy. Ako SFÚ priblížil na svojom webe, koncom roka 2025 pripravil DVD kolekciu tvorenú ôsmimi klasickými filmami s audiokomentármi pre slabozrakých a nevidiacich a v špeciálnom balení s popisom v Braillovom písme.
DVD kolekcia
Bezmála šesťsto kusov týchto filmových setov je aktuálne distribuovaných k nevidiacim a slabozrakým po celom Slovensku. DVD kolekciu filmov tvoria vybrané diela z obdobia 40. až 80. rokov, ktoré boli súčasťou projektu Slovenský film v rokoch 2006 až 2011.
„Vychádzali sme z toho, čo sme mali k dispozícii a snažili sme sa vytvoriť kolekciu, ktorá bude dramaturgicky kompaktná a zároveň používateľsky atraktívna. Potrebovali sme taký počet filmov, aby bolo možné vytvoriť komplety. Po dohode s partnerskými organizáciami sme sa dopracovali k číslu 590,“ uviedol vedúci edičného oddelenia SFÚ Marián Brázda, ktorý projekt DVD nosičov pripravoval.
Zatvorte oči… film začína. Kniha džunglí v Dolby Atmos spojí vidiacich a nevidiacich – VIDEO, FOTO
V kolekcii možno nájsť filmy Štvorylka (1955) Jozefa Medveďa a Karola Kršku, Šťastie príde v nedeľu (1958) Jána Lacka, Kapitán Dabač (1959) Paľa Bielika, Skalní v ofsajde (1960) Jána Lacka, Majster kat (1966) Paľa Bielika, Živý bič (1966) Martina Ťapáka, Tri dcéry (1967) Štefana Uhra a Zmluva s diablom (1967) Jozefa Zachara.
„Balíčky s filmami s audiokomentármi boli zo SFÚ zaslané priamo do Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN) a na osem krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Z SKN i každého krajského strediska ÚNSS sú filmy postupne rozosielané na jednotlivé regionálne pracoviská, či už sú to oddelenia pre nevidiacich mestských knižníc alebo základné organizácie ÚNSS v takmer päťdesiatich mestách,“ priblížil hlavný koordinátor Slovenskej autority pre Braillovo písmo a podpredseda ÚNSS Michal Tkáčik, ktorý je partnerom pre komunikáciu a logistiku celého projektu s SFÚ.
Špeciálne balenie
DVD kolekcia je výnimočná aj svojimi obalmi, ako Brázda ozrejmil, vytvorené bolo špeciálne balenie s popisom vnútorného obsahu v Braillovom písme. Poznamenal, že išlo o ich prvú skúsenosť.
„Je to reliéfne písmo, ktoré pre nás nebolo jednoduché. Museli sme prísť na to, ako docieliť výsledný efekt tak, aby to bolo hapticky vnímateľné a zároveň na dostatočne silnom kartóne, ktorý vytvorí pevný obal pre kolekciu,“ dodal. Kolekcia vyšla vlani, v roku, keď si svet pripomínal 200. výročie vzniku Braillovho písma.
„Použitie brailu na obale DVD balíčka vnímame ako mimoriadne dôležitý krok ku skutočnej prístupnosti. Nejde len o splnenie legislatívnej povinnosti, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2025, ale o jasný signál, že SFÚ naozaj komplexne myslí na prístupnosť pre ľudí so zrakovým znevýhodnením,“ podotkol Tkáčik. Brázda doplnil, že pre SFÚ bolo dôležité DVD kolekcie nielen vyrobiť, ale priblížiť ich ku koncovým užívateľom.
Kino bez bariér
Vznikli ako súčasť projektu Inkluzívna audiovízia, podporeného z programu Kultúra pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva Ministerstva kultúry SR. V rámci projektu SFÚ zabezpečil aj funkciu Text to Speech pre svoj online magazín filmsk.sk. Všetky uverejňované texty je tak možné konvertovať do audioformátu vypočuť si ich.
SFÚ pokračuje aj v inkluzívnom projekte Kino bez bariér. V rámci neho od septembra 2024 v Kine Lumière premieta filmy pre návštevníkov so zrakovým a sluchovým znevýhodnením. Projekcie obsahujú audiokomentár či deskriptívne titulky, vďaka čomu sú filmové predstavenia prístupné aj pre ľudí so zrakovým či sluchovým znevýhodnením. Konajú sa pravidelne, vždy v prvú stredu v mesiaci o 10:00 dopoludnia a o 17:30 popoludní. V rovnakom čase poobede sa konajú aj v každú prvú sobotu v mesiaci.
Okolité zvuky nás vtiahli do džungle, povedali nevidiace a slabozraké deti po návšteve kina – VIDEO, FOTO
„Pre ľudí so sluchovým znevýhodnením sú sprievodné podujatia tlmočené do slovenského posunkového jazyka,“ informoval SFÚ dopĺňajúc, že na tieto projekcie je znížené vstupné v sume tri eurá. Prístupné sú aj širokej verejnosti, pričom do kinosály je zabezpečený bezbariérový prístup.
„Od spustenia projektu do konca minulého roka sa celkovo uskutočnilo 49 predstavení, na ktoré prišlo viac ako 1 800 divákov. S audiokomentárom a deskriptívnymi titulkami sa premietli slovenské filmy Vlny, Vtáčnik, Spiaci účet, Prezidentka, Zázračná moc, MIKI, ČERNÁK, Ema a smrtihlav, Karavan a Otec a zahraničné snímky Až na veky, Emilia Pérez, Amélia z Montmartru, Una a jej kamaráti a španielsky film Počuješ ma?, ktorého hlavnou hrdinkou je nepočujúca žena. Najbližšie sa v projekte Kino bez bariér premietne v dňoch 4. a 7. februára slovenský film Nepela (2025) Gregora Valentoviča,“ avizuje SFÚ.
Technologické vybavenie
Manažérka projektu Kino bez bariér Michaela Kolláriková skonštatovala, že ide o projekt výnimočný najmä z hľadiska budovania komunity a vzťahu s publikom. „Kľúčová je spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a OZ Myslím – Centrum kultúry nepočujúcich, vďaka ktorým sa okolo projektu vytvorili stabilné a pravidelne sa vracajúce komunity. Organizácie projekt aktívne komunikujú, odporúčajú a publikum si predstavenia postupne osvojilo,“ dodala.
Treba vidieť a vnímať ich potreby. Aj nevidiace deti z Levoče majú svoje priania
Na projekte spolupracovala aj Asociácia slovenských filmových klubov a zahraniční partneri pod vedením CK ZAMEK v Poznani, pomohla i podpora Európskej únie. Na technologické vybavenie kina na projekcie filmov s audiokomentárom do slúchadiel prispel Audiovizuálny fond. Kino bez bariér tiež ponúka možnosť sprevádzania návštevníctva vyškoleným personálom do kina od najbližších zastávok MHD.
Inkluzívne kino pre deti
Kino Lumière v rámci inkluzívnych projekcií myslí aj na deti s poruchou autistického spektra a ADHD, uvádza pre ne cyklus senzoricky prispôsobených premietaní v spolupráci s občianskym združením RATA o.z. Inkluzívne kino pre deti funguje od februára roku 2018.
„Myšlienka realizácie cyklu vznikla s cieľom sprístupniť návštevu kina detským divákom, ktorí kvôli špecifikám zmyslového vnímania a správania sa, bežné kino nenavštevujú. Premietania majú zníženú hlasitosť a svetelný kontrast, prípustný je aj pohyb detí v sále a komentovanie filmu. Projekcie sa konajú pravidelne tretiu sobotu v mesiaci o 15:00, najbližšie sa bude dňa 21. februára premietať pásmo Fest Anča 2025: Najlepšie animované filmy pre deti,“ približuje SFÚ.
Podľa manažérky Kina Lumière Zity Hosszúovej sú inkluzívne premietania beh na dlhé trate. „Myšlienka nespočíva v tom, že po takýchto premietaniach má byť veľký dopyt. Možnosť má skrátka existovať,“ skonštatovala. Doplnila, že všetky uvedenia inkluzívneho programu môže navštevovať aj široká verejnosť.
Kino neponúka len predstavenia s audiokomentármi a deskriptívnymi titulkami pre nepočujúcich a nevidiacich, ale organizuje aj program pre seniorov alebo formát baby-kino. Ten je dostupný pre rodičov s bábätkami, vďaka miernemu svetlu a nižšej hlasitosti v kinosále.