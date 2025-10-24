Mier Ukrajine a NEST Institute podávajú podnet na prešetrenie proruskej skupiny Brat za Brata

Iniciatíva Mier Ukrajine a NEST Institute podávajú podnet na prešetrenie občianskeho združenia Motorkári Slovenska a jeho štatutára Matúša Alexu. Dôvodom sú jeho verejné vyhlásenia, ktoré môžu byť v rozpore so zákonmi. S podnetom sa obrátili na Generálnu prokuratúru SR aj na ministerstvo vnútra.
Podnet sa konkrétne týka vyjadrenie Alexu z 12. októbra o založení takzvanej Národnej informačnej služby. Ako uviedol, cieľom bude zbieranie informácií o všetkých, ktorí poškodzujú Slovensko, chcú prekrútiť históriu, zničiť kultúru a tradície. Zároveň vyzval občanov, aby sa do zberu dát zapojili.
Informácie chce zverejňovať
Marián Kulich zo združenia Mier Ukrajine upozornil, že ohlásil činnosť, ktorá prináleží len bezpečnostným zložkám štátu. Je to podľa neho preto v rozpore so zákonom, ktorý hovorí, že občianske združenia nesmú vykonávať činnosť orgánov štátnej moci. Spravodajskú činnosť môže totiž na Slovensku vykonávať iba Slovenská informačná služba (SIS), nie občianske združenia.
Policajti odmietajú vyjadrenia progresívcov, žiadna paralelná spravodajská štruktúra nejestvuje
Iniciatíva pripomenula, že Alexa, ktorý vystupuje za proruskú skupinu Brat za Brata uviedol, že plánuje zriadiť štúdio, prostredníctvom ktorého bude získané informácie zverejňovať. „To môže byť v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov,“ upozorňuje Mier Ukrajine.
Zvyšovanie polarizácie
Domicián Zahorjan z NEST Institute doplnil, že takéto konanie je navyše v rozpore zo zásadami právneho a demokratického štátu a vedie k zvyšovaniu polarizácie či k poklesu dôvery voči verejným inštitúciám.
„Zároveň snahy o zriadenie alternatívnej spravodajskej služby zakladajú podozrenie na aktivity súvisiace s nebezpečenstvom útokov, obťažovania a zastrašovania občanov SR,“ dodal Zahorjan.
V prípade, že by sa potvrdilo, že združenie Motorkári Slovenska – Brat za Brata a Alexa porušujú zákon, Mier Ukrajine a NEST Institute žiadajú prijať opatrenia na to, aby táto činnosť ďalej nepokračovala.
Na podozrivé aktivity skupiny Brat za Brata upozornilo ako prvé hnutie Progresívne Slovensko. Ako upozornila poslankyňa Progresívneho Slovenska Irena Biháriová na tlačovej besede 14. októbra, Brat za Brata vyzývajú občanov, aby donášali informácie na „nepriateľa národa“. Verejne sa tým teda podľa nej priznávali k tomu, že budú budovať paralelné spravodajské štruktúry.
„Mňa zaujíma, ako je možné, že v právnom štáte môže piata ruská kolónia oznamovať budovanie paralelnej spravodajskej služby a vyzývať k donáškovej službe, ktorá bude bez akéhokoľvek zákonného oprávnenia zbierať či už osobné údaje, alebo rôzne fiktívne či reálne kompromitujúce materiály na kohokoľvek, koho označí za nepriateľa národa,“ uviedla poslankyňa.
Súčasne progresívci upozorňovali, že kompetentné orgány v prípade extrémistov z Brat za Brata nekonajú, aj keď je zjavné, že predstavujú bezpečnostnú hrozbu.