Ingebrigtsen prekonal počas jedných pretekov halový svetový rekord vo dvoch disciplínach

Nór Jakob Ingebrigtsen, úradujúci olympijský šampión v behu na päť kilometrov, vytvoril vo štvrtok na mítingu v severnom Francúzsku nový halový svetový rekord v behu na jednu míľu. Dvadsaťštyriročný bežec zaznamenal v Liévine čas 3:45,14 min, pričom prekonal pomerne čerstvé maximum Američana Yareda Nuguseho z minulej soboty na Millrose Games v New Yorku (3:46,63).

„Je to úžasný pocit,“ povedal Ingebrigtsen, ktorá nikdy predtým nesúťažil v hale. „Toto sa deje v Liévine. Som veľmi šťastný. Počas celých pretekov sa musíte sústrediť. Je to náročné, ale stojí to za to,“ dodal olympijský víťaz na „tisícpäťstovke“ z Tokia 2021.

Prvý po 71 rokoch

Ingebrigtsen tiež pokoril halový rekord na 1 500 m, ktorý stanovil na rovnakej trati pred tromi rokmi. Na nové maximum potreboval 3:29,63 min, potom tempo udržal aj v poslednom polkole a pridal rekord na jednu míľu. Ingebrigtsen sa tak stal prvým atlétom od Johna Landyho v roku 1954, ktorý vytvoril svetové rekordy na jednu míľu a 1500 metrov v tých istých pretekoch.