Influencerka propaguje zdravotnú poisťovňu, honorár môže dosiahnuť desiattisíce eur

Portál www.3miliony.sk upozornil na prípad influencerky Zuzany Strausz Plačkovej, ktorá nedávno publikovala video odporúčajúce prepoistiť sa do súkromnej zdravotnej poisťovne.
Patrik Svítok, autor článku na stránke 3miliony.sk pre mladú generáciu, analyzoval možnú výšku honoráru. „Podľa neoficiálnych zdrojov inkasuje aj 20 000 eur za jeden takýto sponzorovaný reels,“ uvádza Svítok vo svojom článku.
Svítok ďalej pripomína, že „Plačková v roku 2023 verejne uvádzala cenu 10-tisíc eur bez DPH za jeden reel a post. Začiatkom roka 2024 sa na sociálnych sieťach chválila spoluprácou za 110-tisíc eur.“ Influencerka má vyše milión sledovateľov. Pre porovnanie, influencer Jovinečko s približne polovičným počtom sledovateľov dostal podľa vlastných slov ponuku 30-tisíc eur za účasť v prezidentskej kampani Petra Pellegriniho.
Minulosť s dlhmi v zdravotnej poisťovni
V roku 2020 Plačková pre portál Topky priznala, že má dlh vo VšZP. „Áno, mám dlh v zdravotnej poisťovni a nehanbím sa za to,“ vyhlasovala vtedy influencerka. Napokon musela zaplatiť viac ako 6000 eur po tom, čo jej exekútori hrozili zablokovaním firmy. „Chcela som vy*ebať ja s nimi a vy*ebali oni so mnou,“ komentovala vtedy situáciu Plačková.
Portál 3miliony.sk upozorňuje na systémový problém, kedy niektorí poistenci využívajú možnosť prepoistenia do inej zdravotnej poisťovne v prípade dlhov. Podľa zákona sú neplatičom obmedzené niektoré zdravotné služby, avšak pri prestupe do novej poisťovne začínajú s „čistým štítom“.
Kam smerujú peniaze poisťovní
Portál 3miliony.sk porovnal investície jednotlivých poisťovní za rok 2024:
- VšZP investuje 1 746 eur ročne na jedného poistenca do zdravotnej starostlivosti, dividendy nevypláca
- Dôvera investuje 1 295 eur na poistenca a vyplatila 19,955 milióna eur na dividendách (11,40 eur na poistenca)
- Union investuje 1 125 eur na poistenca a vyplatil 4,5 milióna eur na dividendách (6,77 eur na poistenca)
Autor blogu poukazuje, že za sumu porovnateľnú s honorárom pre top influencera by bolo možné zakúpiť profesionálny zdravotnícky prístroj alebo pokryť niekoľko mesačných platov zdravotného personálu.
Zdravotné poisťovne sa k výške svojich marketingových rozpočtov a honorárov pre influencerov bežne nevyjadrujú. Redakcia oslovila dotknuté poisťovne so žiadosťou o stanovisko.
Zdroj: 3miliony.sk
Informačný servis