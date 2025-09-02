Inflácia na Slovensku spomalila a klesla o dve desatiny percenta, v eurozóne je trend opačný

Inflácia na Slovensku v auguste ďalej spomalila a podľa odhadu Eurostatu dosiahla 4,4 %, čo je o dve desatiny menej než v júli. Medzimesačne pritom ceny vzrástli len o 0,1 %, kým v júli rástli štvornásobným tempom. Ako upozornil analytik IFP Ján Šilan, za medziročný rast cien na Slovensku stoja najmä služby, ktoré boli oproti júlu drahšie o 0,6 %.
„Ich dynamika však podľa očakávania spomaľuje z vrcholu, ktorý dosiahla v júni,“ dodal. Spolu s poklesom cien tovarov to prispelo aj k ďalšiemu zníženiu jadrovej inflácie. Ceny potravín vrátane alkoholu, nealkoholických nápojov a tabaku sa v auguste nezmenili, a tak aj ich medziročný rast stráca na sile.
Inflácia v eurozóne sa v júni mierne zrýchlila
Podľa odhadov IFP by inflácia meraná domácou metodikou (CPI) mala v auguste klesnúť na 4,2 %. Kým Slovensko si užíva postupné brzdenie inflácie, v eurozóne sa trend otočil. Harmonizovaná inflácia tam v auguste zrýchlila, i keď len na 2,1 %. Hlavným dôvodom bolo spomalenie poklesu cien energií.
Potraviny zdraželi medziročne o 3,2 %, čo je miernejší rast než v predchádzajúcich mesiacoch. Naopak, ceny tovarov infláciu skôr brzdili a spomalenie bolo viditeľné aj v službách. Do ďalšieho obdobia môžu cenový vývoj v eurozóne ovplyvniť nové clá Spojených štátov, na ktoré sa chystá reagovať Európska únia.