Ikonické počítačové postavičky prichádzajú na veľké plátna do kinosál: Super Mario Bros. vo filme!

Na svete snáď nenájdete obľúbenejšiu dvojicu inštalatérov, ako sú fúzkatí bratia Mario a Luigi. Legendárni hrdinovia zo slávnych videohier prichádzajú na veľké filmové plátno v sprievode štúdia Illumination, ktoré vytvorilo sériu Ja, zloduch. Diváci každého veku sa môžu tešiť na 6. apríl.

Azda neexistuje otecko súčasnej generácie, ktorý by ako malý nehrával Super Maria. Doslovne milovaná postavička milého údržbára prichádza na veľké filmové plátna, a tak sa v kinách nebudú tešiť iba deti, ale aj ich rodičia, ktorí so Super Mariom vyrastali.

Foto: CinemArt

Inštalatéri s veľkou ambíciou

Súrodenci Mario a Luigi snívajú o tom, že sa im podarí viesť najlepšiu inštalatérsku firmu v New Yorku, čo sa im zatiaľ celkom nedarí. Možno práve preto sú ochotní vrhnúť sa do úloh, ktoré sú zjavne nad ich sily. Ich ochota ísť do toho po hlave sa im nevyplatí v momente, keď vlezú do podozrivo vyzerajúcej obrovskej zelenej rúry a o pár sekúnd neskôr sa už nekontrolovateľne rútia „niekam“. Na druhom konci ich čaká fantastický svet, ktorého obyvatelia práve riešia existenčný problém. Odporný jašter Bowser, kráľ jedného z kráľovstiev, sa rozhodol násilím ovládnuť všetky ostatné kráľovstvá. Konkrétne si vyhliadol Hubové kráľovstvo, ktorého vládkyňu, princeznú Peach, by si rád vzal za ženu.

Večný smoliar Luigi sa po bláznivej jazde ocitne v Bowserovej spálenej krajine, kde ho okamžite zajmú prisluhovači miestneho kráľa. Mario má oveľa väčšie šťastie, pretože kráľovstvo princeznej Peach, v ktorom skončí, vyzerá ako raj nielen pre hubárov. Peach je navyše milé dievča bez princeznovských manierov, takže keď sa Mario dozvie, aké nebezpečenstvo hrozí jej kráľovstvu, okamžite sa jej rozhodne pomôcť. Najmä, ak sa mu pritom podarí zachrániť svojho milovaného brata Luigiho. Zabúda však, že nie je žiadny hrdina a že najodvážnejšia vec, akú kedy urobil, bolo pritiahnutie vodovodnej batérie. Ale keď ste Super Mario, nebojíte sa žiadnych prekážok.

Spojenie kreatívnych titanov

Pri vzniku filmu Super Mario Bros. vo filme stáli dvaja kreatívni giganti – štúdio Illumination, ktoré pravidelne tvorí úspešné animované filmy pre celé rodiny, a spoločnosti Nintendo, ktorá postavičku Super Maria vytvorila. Producentami filmu sa tak stali Chris Meleandri za Illumination a Shigeru Miyamoto, kreatívny riaditeľ spoločnosti Nintendo. Títo dvaja páni spolu absolvovali množstvo tvorivých rozhovorov o tom, čo bude filmový príbeh rozprávať o Mariovi, aké scény si fanúšikovia želajú vidieť, kto z obrovského zoznamu postáv by sa vo filme mal objaviť… Výsledkom bol scenár, ktorý napísal Matthew Fogel. „Dozvedeli sme sa, že Mario a Luigi sú dvaja chlapci z vonkajšej štvrte, ktorí pochádzajú z talianskej rodiny,” hovorí Meledandri, „Mario je trochu neistý a chce si dokázať, že je schopný. Pri snahe vyriešiť celomestský vodovodný problém Mario a Luigi narazia na podzemné priestory. Keď Luigi zmizne, Mario sa ide pozrieť, čo sa mu stalo. Mario pristane v Hubovom kráľovstve, ale Luigi sa dostane do temných krajín. Mario má jediný cieľ: nájsť svojho brata.”

Spoločnými silami potom vybrali režisérov, ktorými sa stali Aaron Horvath a Michael Jelenic. Miyamoto rýchlo zhodnotil, že ich osobnosti sú pre túto prácu absolútne vhodné: „Veľmi dobre sa vyznali v hrách Mario a bolo z nich cítiť lásku k sérii hier,” Režisér Jelenic jeho slová potvrdil: „Hranie Super Mario Bros. bolo v detstve mojím hlavným zdrojom zábavy. Príchod domov zo školy a hranie týchto hier bolo vždy dobrodružstvom plným emócií. Keď sme dostali príležitosť pracovať na tomto projekte, najdôležitejšie pre mňa bolo pretaviť tieto emócie, ktoré som ako dieťa prežíval pri hraní hry, do filmového zážitku.”

Foto: CinemArt

Zážitok pre celé rodiny

Hlavným cieľom filmárskeho tímu pri tvorbe filmu Super Mario Bros. bolo vytvoriť niečo, čo si môže užiť každý. „Či už je to niekto, kto hru hral, alebo niekto, kto Maria ešte nikdy nevidel, deti alebo dospelí, ktorí hru hrali od detstva… ktokoľvek,” povedal Miyamoto a Jelenic dodal: „Je to film o živote a o rodine. Dúfame, že si ho ľudia prídu pozrieť, zabavia sa a uvidia, že sme sa k týmto ikonický postavám správali s úctou, ktorú si zaslúžia.”

Film Super Mario Bros. vo filme prináša do kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 6. apríla.

