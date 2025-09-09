Hviezdny mladík premýšľal nad prestupom do Saudskej Arábie. Mama mu za to vynadala, a tak zostal v Európe - FOTO

Švédsky futbalista Hugo Larsson nedávno odmietol lukratívnu ponuku zo Saudskej Arábie, pričom ako jeden zo záujemcov spomenul klub Al-Ittihad.
Hráč Eintrachtu Frankfurt potvrdil, že bol v pokušení odísť. „Bolo to zaujímavé počúvať a trochu snívať. Ale pomerne rýchlo som pocítil, že chcem zostať v Európe ešte nejaký čas,“ prezradil pre portál fotbollskanalen.se počas reprezentačných povinností.
Išlo podľa neho o „dosť veľkú“ sumu. Považuje za „šialené“, koľko peňazí môžu športovci dostať. „Je to stále viac a viac, vidíme to na všetkých prestupoch. Sme v bubline.“
Dôležitejšia úloha
Kým ešte nebol rozhodnutý, či prestúpi do Saudskej Arábie, tak zavolal svojej matke. „Pokarhala ma za to, že som o tom vôbec uvažoval,“ priblížil záložník so smiechom.
„Povedala: ‚Nie, nie, nie, to neurobíš! ‘ Bolo to trochu smiešne,“ uviedol Larsson ďalej s tým, že uvažoval nad obetovaním svojich ambícií a peniazmi. No nebol ešte pripravený odísť.
Nakoniec však zostal vo Frankfurte, s ktorým si zahrá aj prestížnu ligovú fázu Ligy majstrov. V klube dostal 21-ročný rodák z mesta Svarte dôležitejšiu úlohu. Zmluvu tam má do 30. júna 2029.