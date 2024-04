Hviezdny herec leží vo vážnom stave v nemocnici, hrozí mu amputácia nohy

Hviezdny nemecký herec Til Schweiger zažíva ťažké chvíle. Leží v nemocnici na Malorke so sepsou v krvi a jeho stav je vážny. Informuje TV Joj na svojej stránke Topstar.noviny.sk.

Stále však verí, že sa mu podarí prísť do New Yorku na premiéru filmu The Ministry of Ungentlemanly Warfare od režiséra Guya Ritchieho, kde stvárnil 60-ročný herec jednu z hlavných úloh.

„Ešte som sa nevzdal nádeje, že by to mohlo vyjsť,“ uviedol Schweiger pre nemecký denník Bild. Lekári sa však obávajú komplikácií a nedali mu stále povolenie na dlhý let. S otravou krvi bojuje už vlani od augusta, keď sa udrel do holennej kosti.

„Dostali sa mi tam baktérie. Bohužiaľ, bolo to stále horšie a horšie,“ posťažoval sa. Hercovi dokonca hrozilo, že mu budú musieť zapálenú nohu amputovať. Hoci berie silné antibiotiká, má stále vysoké horúčky.

Aktuálne by mal absolvovať magnetickú rezonanciu, dopplerovskú sonografiu a tiež ultrazvuk. Na Malorku do nemocnice ho prišla podporiť manželka aj jeho tri deti – Lilli (25), Luna (27) a Valentin (28).