Hviezdne obsadenie v silnom príbehu Neporaziteľní: Každá prehra sa dá premeniť na víťazstvo!

Nový film Neporazitelní, inšpirovaný skutočnými udalosťami, spája troch mužov, ktorí čelia životným zlomom, ale humor a vôľa žiť im pomáhajú vyhrať aj tie najťažšie bitky.
V bratislavskom CINEMAX Bory sa konala slávnostná premiéra inšpiratívneho filmu Neporazitelní, ktorá sa niesla v duchu emócií, úsmevov aj dojatia. Na červenom koberci sa objavili herci, tvorcovia aj skutoční hrdinovia, naši paralympijskí športovci. Medzi hosťami nechýbalo herecké obsadenie Natália Germani, Martin Valihora, Petra Gavláková, Dušan Hraňo či producent a scenárista Martin Beinhauer. Premiéru si nenechali ujsť ani naši špičkoví paralympijskí športovci. Zlatá paralympionička v športovej streľbe Veronika Vadovičová, strieborní paralympionik v športovej streľbe Radoslav Malenovský, elitní parastolný tenista Peter Lovaš či paratenista Tomáš Masaryk. Večer priniesol aj výnimočnú správu. Slovenskí parahokejisti sa po víťazstve nad Kóreou prebojovali na zimnú olympiádu v Miláne. Symbolicky práve oni si vo filme Neporazitelní zahrali a stali sa jeho súčasťou.
Film o druhých šanciach
Celovečerný film Neporazitelní rozpráva príbeh troch úplne odlišných mužov, ktorých osudy spojí náhoda a túžba získať späť kontrolu nad vlastným životom.
Petr Fišer (Hynek Čermák) je úspešný majiteľ reklamnej agentúry, ktorý nepozná slovo „nemožné“ a verí, že dokáže zachrániť svoju rodinu.
Robert „Bob“ Krulich (Ivan Trojan), svojrázny tréner, ukončil kariéru po tom, čo sa mu zrútil svet. A Radim Musil (Tomáš Havlínek), talentovaný športovec, sa po útoku, keď sa zastal napadnutého muža, ocitá na hrane života a smrti. Ich cesty sa pretnú a vytvoria silný príbeh o priateľstve, vnútornej sile a odhodlaní znovu nájsť zmysel života.
Scenár napísali Dan Pánek a Martin Beinhauer, ktorí do príbehu vložili tému, ktorá sa dotkne každého. Pretože každý z nás má schopnosť znovu sa postaviť po páde.
„Neporazitelní nie sú filmom o víťazstve na výsledkovej tabuli. Sú o vnútornom víťazstve, o snoch, ktoré sa zdajú byť stratené, o druhých šanciach, ktoré si musíme zaslúžiť,“ hovorí režisér Dan Pánek. „Je to príbeh o ľuďoch, ktorí nás v ťažkých chvíľach podržia. O priateľstve, láske, rodine a o tých, ktorí sa nevzdali a dokázali znovu nájsť chuť do života,“ dodáva producent a scenárista Martin Beinhauer. Už slávnostná predpremiéra v mieste natáčania na štadióne v Ostrave, kde došlo stovky nadšených divákov, potvrdilo, že film má silnú emóciu a dokáže ľudí spojiť. „Nezáleží na tom, či má divák pätnásť alebo šesťdesiat. Každý si v Neporaziteľných nájde to svoje. Možno aj svoj vlastný príbeh,“ dodáva Beinhauer.
Hviezda z Hollywoodu
V snímke sa objaví aj Til Schweiger, známy z filmov Nehanební bastardi, Atomic Blonde či Kohút na víne.
K projektu ho priviedol Petr Jákl, ktorý s ním spolupracoval na českom filme Jan Žižka. „Keď som si prečítal scenár Neporaziteľných, okamžite som ho videl v úlohe trénera amerického parahokejového tímu. Zavolal som mu a hneď sme sa zhodli, že podobných motivačných filmov je dnes málo a že tento projekt si zaslúži vzniknúť,“ hovorí Jákl.
„Je to skvelý príbeh o ľuďoch, ktorí sa nevzdávajú, znovu nájdu svoje miesto a získajú si srdcia ostatných. Nie je to o víťazstve, ale o tom, znovu sa postaviť a ísť ďalej,“ potvrdil herec Til Schweiger.
Trojan a Čermák prvýkrát spolu
V hlavných úlohách sa predstavia dve herecké esá, a to Ivan Trojan a Hynek Čermák. Napriek tomu, že obaja majú za sebou desiatky úspešných úloh, pred spoločnú kameru sa postavili po prvýkrát. Každý svoju postavu a samotný príbeh vnímajú ako malé posolstvo a motiváciu pre každého. „Je to príbeh, ktorý vás môže inšpirovať aj v osobnom živote. Dodá vám chuť skúsiť niečo nové alebo zlepšiť to, na čom práve pracujete. Hoci sa vo filme často hovorí o bolesti, je veľmi optimistický a plný nádeje,“ prezradil o filme Ivan Trojan. Hynek Čermák priznáva, že pre neho bola úloha majiteľka reklamnej kancelárie Petra Fišera osobná.
„Zo skúsenosti viem, že život človeka niekedy zrazí na kolená. Potom má dve možnosti. Buď zostane v pozícii obete, alebo sa rozhodne postaviť. A práve to je Fišer. Keď som dostal ponuku na tento film, prechádzal som ťažším obdobím a cítil som, že ten príbeh mi môže pomôcť znovu sa posunúť. Bola to veľmi osobná voľba,“ prezradil Čermák. V úlohe charizmatickej fyzioterapeutky sa predstaví Natália Germani. Tá má jednudochú odpoveď na to, prečo by si ľudia mali prísť pozrieť film Neporaziteľní. „Tento film vám otvorí srdce. Donúti vás premýšľať o živote a ukáže vám silu, ktorú možno máte v sebe len o nej ešte neviete.“
Neporazitelní sú filmom o pádoch, prekážkach, priateľstve a odhodlaní nevzdať sa. O tom, že aj keď sa všetko rúca, vždy existuje cesta späť ak máš odvahu znovu vstať.
S humorom, emóciou a silným hereckým obsadením prichádza tento inšpiratívny film v distribúcii Continental film do slovenských kín už 20. novembra.
