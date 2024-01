Huliak si vie predstaviť, že by zaujal post podpredsedu parlamentu

Koaličný poslanec Rudolf Huliak (klub SNS) si vie predstaviť, že by v prípade, ak bude predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko zvolený do Európskeho parlamentu, zaujal jeho post podpredsedu Národnej rady SR. Uviedol to nedeľu v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo.

Zároveň nepotvrdil, že by mal záujem o post ministra životného prostredia. „Chcel pán Taraba post ministra životného prostredia, má ho,“ povedal Huliak.