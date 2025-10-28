Ďalšia zmena na Spiši. Do defenzívy prichádza hráč so známym priezviskom

Slovenský hokejový klub HK Spišská Nová Ves získal do svojho tímu 33-ročného kanadského obrancu Nolana Zajaca. Pre skúseného ofenzívneho beka to bude prvé pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. V uplynulých troch sezónach pôsobil v nemeckej DEL, predtým vo Švédsku, Nórsku či nižších zámorských súťažiach. Klub o novej akvizícii informoval prostredníctvom svojho oficiálneho účtu na sociálnej sieti Facebook.
Referencia od Jánošíka
„Je to ofenzívny obranca, s ktorým počítame do presilových hier. Ostatné roky patril medzi produktívnych obrancov v nemeckej DEL-ke. Dostali sme na neho výborné referencie od nášho odchovanca Adama Jánošíka, ktorý s ním hrával vo švédskom klube Oskarshamn. Veríme, že bude rozdielovým hráčom a pomôže mužstvu k lepším výsledkom,“ uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč.
Obvinili ho zo sexuálneho správania. Bývalý hráč NHL nesmie opustiť štát
Korčuliar z hokejovej rodiny
Zajac pochádza z hokejovej rodiny. Jeho otec Tom a všetci traja bratia sa venovali hokeju, pričom najznámejší z nich, Travis, odohral v NHL viac ako tisíc zápasov.
Spišiaci veria, že skúsenosti z viacerých európskych líg a ofenzívny štýl hry Zajaca zlepšia výsledkovú líniu Spišiakov a pomôžu tímu v boji o vyššie priečky v slovenskej lige. Víťaz základnej časti v sezóne 2024/2025 aktuálne figuruje až na 9. priečke tabuľky. Nelichotivé výsledky, ktoré zaostávajú za očakávaniami, stále po nedeli miesto trénera Petra Oremusa. Tím dočasne vedie kouč Vladimír Záborský.