Hrozivé obrázky z Francúzska. Svetová hviezda mohla prísť o oko

V stredajšom zápase 16. kola francúzskej futbalovej Ligue 1 zvíťazil parížsky klub Saint-Germain na trávniku AS Monaco 4:2. Výsledok si budú pamätať mnohí, pretože hráčom z hlavného mesta na na ihrisku „kniežat“ podarilo triumfovať po takmer piatich rokoch. Ešte viac ľudí si však duel zapamätá skrz situáciu, kvôli ktorej tuhne v žilách krv. V 22. minúte šlágra kola totiž zasiahol domáci obranca Wilfried Singo kopačkou do tváre brankára Gianluigiho Donnarummu, oporu PSG i talianskej reprezentácie.

Tohle mohlo dopadnout hodně špatně! 😮‍💨 Věřte nebo ne, ale 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐨 za tento zákrok nedostal červenou kartu. 𝐃𝐨𝐧𝐧𝐚𝐫𝐮𝐦𝐦𝐚 by až na šrámy v obličeji měl být v pořádku. 🚑🙏

Mohol prísť o oko

Z dostupných záberom televízie NovaSport je čitateľné, že reprezentant Pobrežia Slonoviny tento škaredý zákrok neurobil úmyselne, súperovho brankára len nedokázal včas preskočiť a trafil ho kolíkmi kopačky priamo do tváre. Hlavný rozhodca duelu mu v danej situácii neukázal ani len žltú kartu, pritom jednu už v čase zákroku Singo mal. Donnarumma okamžite spadol na zem, spoluhráči volali rýchlo lekársku pomoc a nie je prekvapením, že s týmto zranením nemohol pokračovať v zápase. Medzi tromi žrďami parížskeho klubu ho nahradil Matvej Safonov z Ruska.

PSG už s desaťbodovým náskokom

Okrem Donnarrumu bol po zápase v epicentre diania aj hosťujúci útočník Gonsalo Ramos, ktorý naskočil do duelu v 80. minúte a už po troch minútach strelil rozhodujúci gól na 3:2. Závarečnú pečať výsledku nasadil v nadstavenom čase bývalý hráč FC Barcelona Ousmane Dembélé. PSG si vďaka výhre upevnil vedúcu priečku v tabuľke. Zverenci španielskeho kouča Luisa Enriqueho majú aktuálne desaťbodový náskok pred priebežne druhým Olympique Marseille. AS Monaco je tretie a na lídra stráca rovnako desať bodov.

Škriniar aspoň na lavičke

Slovenský reprezentačný kapitán Milan Škriniar, ktorý v nedeľu nebol ani len na lavičke Parížanov, sa na nej tentoraz objavil. Do duelu však nezasiahol. Svetové médiá už niekoľko dní intenzívne informujú o jeho pravdepodobnom odchode do talianskeho Juventusu Turín. Rodák zo Žiaru nad Hronom nezasiahol do žiadneho z ostatných šiestich súťažných zápasov PSG. Zatiaľ naposledy bol na trávniku 22. novembra pri výhre 3:0 nad Toulouse.