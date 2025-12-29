Hrdina z útoku na pláži Bondi: Chcel som iba chrániť nevinných ľudí

Ahmed al Ahmed, hrdina z útoku na pláži Bondi v Sydney, si v rozhovore pre americkú televíziu CBS pripomenul moment, keď sa vrhol na jedného z útočníkov a vyrval mu zbraň, pričom zdôraznil, že jeho cieľom bolo chrániť „nevinných ľudí“.
Otec a syn Sajid a Naveed Akramovci sú obvinení z teroristického útoku s antisemitistickým motívom, ktorý sa odohral 14. decembra počas osláv židovského sviatku chanuka na pláži Bondi. Pri útoku zahynulo 15 ľudí a desiatky ďalších boli zranené.
Ahmed, ktorý predával ovocie, sa stal známym po tom, čo sa počas streľby prešmykol pomedzi zaparkované autá a následne odzbrojil jedného z útočníkov. „Mojím cieľom bolo zobrať mu zbraň a zastaviť ho, aby nezabil nevinných ľudí,“ povedal Ahmed v rozhovore.
Nechce vidieť krv
V súboji s útočníkom utrpel Ahmed niekoľko strelných poranení ramena a následne podstúpil niekoľko operácií. Opísal, ako sa vrhol na chrbát útočníka a držal ho pravou rukou, pričom mu hovoril: „Polož zbraň, prestaň s tým, čo robíš.“
„Nechcel som vidieť, ako predo mnou umierajú ľudia, nechcel som vidieť krv, počuť výstrely, vidieť ľudí kričať a prosiť o pomoc,“ dodal.
Ahmed bol na pláži, keď si išiel dať kávu. Do Austrálie emigroval zo Sýrie v roku 2007. Jeho strýko Mohammed, farmár z rodného mesta Al-Nayrab, vyjadril hrdosť na jeho čin.
Víza pre rodinu
Austrálska vláda urýchlene vybavila víza pre Ahmedovu rodinu. Minister vnútra Tony Burke vyzdvihol jeho odvahu a hodnoty, ktoré reprezentuje.
Počas útoku bol Sajid Akram, 50-ročný indický občan, zastrelený políciou. Jeho 24-ročný syn Naveed, austrálsky občan narodený v krajine, zostáva vo väzbe a čelí obvineniam z terorizmu, vraždy a ďalších trestných činov.