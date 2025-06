Hráčov Brentfordu povedie kouč, ktorý mal doteraz v klube na starosti nácvik štandardiek

Anglický futbalový klub FC Brentford podľa piatkových správ britských médií vymenoval za nového trénera Keitha Andrewsa, ktorý doteraz pôsobil v tíme ako špecialista na štandardné situácie.

Andrews vo funkcii kouča A-mužstva nahradí Thomasa Franka, ktorý po 10. mieste v uplynulej sezóne Premier League 2024/2025 zamieril do konkurenčného Tottenhamu Hotspur.

He’s gone from set-piece coach to head coach! 👏

Keith Andrews is the new man in charge at Brentford 🐝 pic.twitter.com/FYObYOlVIR

— BBC Sport (@BBCSport) June 27, 2025