Hráči NHL obvinení zo skupinového znásilnenia môžu skončiť vo väzení, policajný šéf sa napadnutej žene verejne ospravedlnil

Policajný šéf mesta London v kanadskom štáte Ontário Thai Truong sa verejne ospravedlnil žene, ktorá sa v lete 2018 stala terčom sexuálneho napadnutia štyrmi súčasnými a jedným bývalým hráčom NHL. Jednému obvineniu zo sexuálneho útoku čelia Carter Hart z Philadelphie, Cal Foote z New Jersey, Dillon Dube z Calgary a bývalý hráč Ottawy Alex Formenton.

Michael McLeod z New Jersey bol obvinený aj u účasti, resp. napomáhaniu na spáchaní trestného činu niekoho iného. V tom čase boli všetci piati hokejisti úradujúci majstri sveta do 20 rokov s tímom Kanady.

Hokejisti vinu odmietajú

Právnici všetkých piatich obvinených uviedli, že ich klienti na necítia vinní a budú sa brániť. Malo ísť pravdepodobne o skupinové znásilnenie. Všetci obvinení hráči sú momentálne na dovolenkách vo svojich kluboch, ale budú poberať mzdu do konca tejto sezóny.

„V tejto fáze musíme obozretne čakať na záver súdneho procesu. Ak to bude vhodné, budeme reagovať,“ uviedol komisár NHL Gary Bettman na nedánom All-Star víkende v Toronte.

Žalobcovia v tomto prípade sexuálneho napadnutia dostali príkaz na ochranu identity ženy, čo je štandardný postup rovnako ako u dvoch svedkov. Prokurátorka Heather Donkersová uviedla, že obhajcovia v najbližších dňoch dostanú do rúk dôkazy, ktoré označila za podstatné. Ďalšie súdne pojednávanie naplánovali na 30. apríla.

Hrozí im aj väzba

Zatiaľ nie je známe, prečo trvalo takmer šesť rokov, kým sa zrodili prvé obvinenia a prečo bolo pôvodné vyšetrovanie zastavené v roku 2019 a znovu otvorené až o tri roky neskôr.

„Nemalo by to trvať tak dlho, aby sme dospeli k nejakému výsledku. Chcem sa úprimne ospravedlniť obeti a jej rodine za to množstvo premrhaného času,“ uviedol policajný veliteľ Thai Truong.

„Vyšetrovanie bolo obnovené z dôvodu nájdenia rozumných a pravdepodobných dôvodov na vznesenie obvinení. V prípade odsúdenia by mohli hokejisti skončiť aj vo väzbe,“ skonštatovala detektívka Katherine Dannová zo sekcie sexuálnych napadnutí a zneužívania detí. Inými slovami, niektoré z novoodhalených dôkazov pred piatimi rokmi, keď bolo ukončené pôvodné vyšetrovanie, neboli k dispozícii.

NHL začala vlastné vyšetrovanie

Polícia v meste London začala vyšetrovanie v roku 2022 po tom, čo sa zistilo, že strešná organizácia Hockey Canada urovnala súdny spor so ženou, ktorá uviedla, že bola sexuálne napadnutá ôsmimi členmi kanadského tímu po slávnostnom galavečere Hockey Canada Foundation.

Žena žiadala odškodné 3,55 milióna dolárov, ale po dosiahnutí dohody s Hockey Canada žalobu stiahla. Neskôr sa ukázalo, že strešná organizácia kanadského hokeja mala k dispozícii dva tajné fondy na vyplácanie vyrovnaní za obvinenia zo sexuálnych napadnutí a zneužívania. Keď tieto fakty vyšli na povrch, NHL sa podujala začať svoje vlastné vyšetrovanie v predmetnej veci. Jeho výsledky by mali byť čoskoro známe.