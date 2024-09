Hráč so 145 duelmi v NHL na Slovensku je veľká vec, ale... Neotvárame až priveľmi dvere delikventom?

Slovenská hokejová extraliga sa v ostatných rokoch svojou úrovňou výrazne posunula vpred. Kluby pracujú v lepšom finančnom nastavení ako v minulosti, záujem divákov priamo na štadiónoch i pred televíznymi obrazovkami rastie, v súťaži sa objavujú čoraz kvalitnejšie hráčske entity či už domáce alebo zahraničné a jedným z najpozitívnejších faktorov je vyrovnanosť ligy samotnej.

Tipovať meno majstra pred začiatkom sezóny 2024/2025 je takmer nemožné. Stačí sa obzrieť za predchádzajúcou edíciou, ktorú po 8. mieste v základnej časti napokon ovládla Nitra.

Vyššie uvedené pozitíva sú síce dominantné, ale ako to už býva zvykom, vždy sa nájde aj škvrna deliaca masy na dve polovice. Polarizačným bodom je krátko pred začiatkom novej sezóny angažovanie Cala Footea z Kanady, ktorý sa stal posilou klubu z Liptovského Mikuláša.

V zámorí a Európe na „black liste“

Ak by sme sa pozerali výhradne na jeho hokejové schopnosti, napísali by sme, že je to pre extraligu veľká vec.

Dvadsaťpäťročný syn slávneho otca (Adam Foote dvakrát získal Stanley Cup, vyhral olympijské hry i MS a v Colorade mu pod strechou arény visí dres, pozn.) by totiž za normálnych okolností figuroval v zostave niektorého z tímov NHL, v ktorej odohral už 145 duelov.

V januári však opustil mužstvo z New Jersey, pretože ho obvinili spolu s ďalšími štyrmi bývalými spoluhráčmi z kanadskej juniorskej reprezentácie (Michael McLeod, Alex Formenton, Dillon Dubé a Carter Hart) zo sexuálneho znásilnenia, ktoré sa malo udiať ešte v roku 2018.

Súd v danej veci ešte nerozhodol, prezumpcia neviny platí, čo je potrebné rešpektovať. Skutočnosť, že Cal figuruje na „black liste“ takmer všetkých klubov v zámorí i v Európe je ale nespochybniteľná. Za iných okolností by na Liptov nezamieril, to je azda každému úplne jasné.

Dôvod na zamyslenie

V klube, ktorému šéfuje jedna z asi najkontroverznejších postáv extraligovej scény, majiteľ Róbert Ľupták, však našiel útočisko overené inými. Vlani sa v drese Liptovského Mikuláša objavil Mitch Miller, ktorý v minulosti ako školák šikanoval mentálne postihnutého spolužiaka.

Ľupták nemal problém ani s Fínom Severim Lahtinenom, odsúdeným za znásilnenie. O spolupráci s hráčmi s „temnou minulosťou“ by však vedeli hovoriť aj v Michalovciach, kde aktuálne pôsobia dvaja hráči s obvineniami zo znásilnení – Toppi Ronni z Fínska a Ben Johnson z USA.

Hráčov s rozličnými životnými eskapádami nájdeme aj v iných krajinách, no ich súčasná koncentrácia v slovenskej extralige dáva minimálne dôvod na zamyslenie. Pre divákov, sponzorov či vysielateľov. Pre niekoho to bude znieť ako istý typ moralizovania, voči ktorému je už podstatná časť súčasnej spoločnosti necitlivá, no možno sa nájdu aj takí, ktorí nechcú, aby sa ich deti chodili na štadióny ako na svoje vzory pozerať na násilníkov.

Z úst samotného prezidenta SZĽH Miroslava Šatana sme v auguste počuli, že každý má vraj inú morálku. No, asi to tak naozaj bude.