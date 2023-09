Horskí záchranári opäť zasahovali vo Vysokých Tatrách, poľský horolezec spadol z Vareškového hrebeňa (foto)

S mnohopočetnými poraneniami hlavy, hrudníka, končatín a povrchovými poraneniami v štvrtok skončil 37-ročný poľský horolezec po približne 50-metrovom páde z Vareškového hrebeňa v oblasti Vareškovej priehyby vo Vysokých Tatrách.

Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS), ktorej záchranári zasahovali na mieste po nahlásení udalosti na tiesňovú linku. V teréne jej pomáhali aj leteckí záchranári z Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.

Záchranári zachraňujú zraneného horolezca vo Vysokých Tatrách, 7.9. 2023. Foto: hzs.sk

Muž bol po páde skalným terénom smerom do Veľkej Studenej doliny pri vedomí a komunikoval. Horolezca letecky transportovali z exponovaného terénu na heliport do Starého Smokovca, a tam si ho prevzala do starostlivo posádka rýchlej lekárskej pomoci, ktorá ho previezla do popradskej nemocnice.