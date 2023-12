HMC Technologický Park Vlkanová: Od chátrajúcej betonárne po projekt, ktorý rozvíja región

Priemyselný park vo Vlkanovej pri Banskej Bystrici, ktorý premenil chátrajúce haly bývalej Prefy na prosperujúci projekt, dokázal prilákať firmy európskeho významu a dnes pomáha v zlepšovaní miestnej oblasti. Za týmto úspešným projektom stojí skupina HMC Invest a.s a jej majiteľ Maroš Hudoba.

Aj na Slovensku existujú projekty, ktoré môžu ísť príkladom aj tým svetovým. Takým je HMC Technologický Park Vlkanová pri Banskej Bystrici, ktorý premenil chátrajúce haly starej betonárne Prefy na prosperujúci projekt. Dnes výraznou mierou prispieva k rozvoju banskobystrického regiónu a jeho zamestnanosti.

HMC Technologický Park Vlkanová je vlastníctvom a správou skupiny HMC Invest a.s. a jej dcérskych spoločností. Vďaka viac ako 15 ročným skúsenostiam v oblasti nehnuteľností, energetiky a aplikovaného výskumu, skupina HMC Invest priniesla do regiónu mnoho projektov, ktoré prispievajú k jeho rozvoju. Medzi 12 dcérskych spoločností patrí HTMAS s.r.o., ktorý pôsobí v oblasti predaja a distribúcie, výstavby a údržby obnoviteľných zdrojov energie, prenájmu a správy priemyselných hál v rozsahu facility manažmentu, ďalej poskytuje účtovné služby a finančné poradenstvo pre podnikateľské subjekty. HTEnergy s.r.o. je zameraná na oblasť energetiky, pričom vyvinula vlastný software, ktorý zabezpečuje zber a nahlasovanie údajov elektromerov. Táto spoločnosť tiež zabezpečuje správu, prevádzku a plnenie legislatívnych povinnosti pre spoločnosti v skupine a externých zákazníkov. Od roku 2022 začala v rámci HTparku prevádzkovať batériové úložisko s výkonom 3MWp, v rámci ktorého poskytuje podporné služby. Ďalšou spoločnosťou je DefTech a.s., ktorý sa špecializuje na výskum a vývoj elektroniky a obrnených vozidiel.

V rozhovore s majiteľom a predsedom predstavenstva HMC Invest a.s. Ing. Marošom Hudobom sme sa dozvedeli o tom, čo alebo kto stál za úspechom tohto slovenského startupu.

Kedy a prečo vznikla myšlienka vzniku vybudovania priemyselného parku HMC Technologický Park Vlkanová? A kto za ňou stál?

Myšlienka vzniku priemyselného parku sa zrodila pri pohľade na chátrajúci areál bývalej betonárky, ktorý na prvý pohľad neponúkal perspektívu ďalšieho rozvoja, ale pôsobil len ako pripomienka fungujúcej fabriky, komunitného života a rozvoja regiónu. V tomto období som kreoval základy investičnej skupiny so širším obchodným zameraním vrátane možných investícií do výstavby priemyselných nehnuteľností. Zahraničný dopyt narastal a bolo cítiť potrebu zahraničných investorov relokovať existujúce výrobné podniky, respektíve rozširovať výrobné kapacity prostredníctvom transferu technológie výroby, bez nutnosti priamej investície do nákupu priemyselných nehnuteľností. Dnes to už vnímame ako skupinový projekt. V tej vrcholovej schéme pôsobí spoločnosť HMC Invest, ktorá dnes združuje niekoľko dcérskych spoločností. Pod HMC Investom vznikala i spoločnosť HTMAS s.r.o., ktorá je správcom priemyselného parku vo Vlkanovej. Táto spoločnosť je uznávaným developerom a investorom na východoeurópskom trhu s obnoviteľnou energiou. Našim firemným cieľom a víziou je byť silným európskym hráčom v rôznych energetických sektoroch od výroby energie, cez distribúciu až po obchodovanie s energiou.

Projekt technologického parku ako taký je aj reakciou na tieto investície s obnoviteľnou energiou.

Ako sa začal vývoj technologického parku HMC Vlkanová a aké boli kľúčové kroky v jeho transformácii na dnešnú podobu?

Na Slovensku je zvykom budovať priemyselné parky na úrodnej pôde. My sme však využili chátrajúce priemyselné haly starej betonárky Prefy, takže nebolo potrebné zaberať ďalšiu úrodnú pôdu. Ako som spomenul, park začal svoju existenciu v roku 2006 a odvtedy prešiel dlhou cestou. S výstavbou 25 000 m² výrobných hál a rozsiahlym rozvojom infraštruktúry dnes poskytuje zázemie pre niekoľko významných firiem z rôznych častí Európy a sveta. Tieto firmy zamestnávajú približne 550 pracovníkov, pričom viac ako 100 z nich sú ľudia zo znevýhodneného prostredia, ktorí nájdu príležitosť na trhu práce práve v tomto parku.

Spomínate, že sa vám podarilo prilákať významné európske a svetové firmy. Z akých krajín konkrétne a čomu prikladáte tento úspech?

Spoločnosti, ktoré tu v súčasnosti pôsobia, pochádzajú z USA, Talianska, Južnej Kórey, Francúzska, Nemecka a Španielska. Hlavné dôvody, prečo sa rozhodli pre tento priemyselný park je jednak zázemie samotného parku, čiže jeho strategická poloha v rámci stredného Slovenska. Druhá vec sú poskytované riešenia. Nejde o štandardný slovenský koncept v zmysle mám halu, nech sa páči, prenajmem ju, ale tento koncept bol postavený na tom, že príprava technologického parku spočívala v tom, že my sme sa prispôsobovali firmám. Či už sa to týkalo stavebných úprav, technologického zázemia, transferu technológií a podobne. Aby bolo všetko prispôsobené výrobe, ktorú chceli spoločnosti v rámci parku vybudovať.

Treťou vecou je dostupnosť. HMC Technologický Park Vlkanová je ideálne situovaný pre priemyselnú prevádzku. Nachádza sa len 1 km od najbližšieho napojenia na európsky diaľničný systém a 3 km od najbližšieho letiska. Taktiež ponúka priame spojenie so železničným systémom priamo v jeho areáli. To znamená, že čo sa týka logistiky a transportu, všetky možnosti sú pokryté.

Čo je tiež dôležité pre týchto výrobcov, nakoľko majú veľkú energetickú náročnosť, je dostatočná energetická rezerva parku a možnosti jej navýšenia podľa požadovaných potrieb.

Foto: HMC Invest

Na aké priemyselné odvetvia sa firmy v parku špecializujú a aký druh technológií tu prevláda?

Firmy sídliace v parku sa špecializujú najmä na strojárenský a hutnícky priemysel. Ich portfólio výrobkov zahŕňa široký sortiment, od automobilových dielov po výrobky zo špecializovaných uhlíkových vlákien. Ide o firmy zaoberajúce sa priemyselným tepelným spracovaním, kalením, karbonizáciou, liatím hliníkových výrobkov, lisovaním plastových dielov. Je tu tiež výroba domov z ohýbaných plechových profilov a mnohé iné.

Čo všetko park ponúka a aké služby tu nájdeme?

Park ponúka viac ako len priestor pre výrobu. Centralizovanú priemyselnú údržbu vrátane komplentného facility manažmentu, účtovné služby, daňové a finančné poradenstvo, právne služby, ľudské zdroje, odpadové hospodárstvo, parkovanie, údržbu ciest a zelene, strážnu službu a kamerový systém. Okrem toho disponuje aj možnosťou transferu technológií a technickej pomoci. V oblasti energie sa park môže pochváliť elektrickým pripojením až do 15MVA, solárnymi panelmi na strechách, rýchlym internetovým pripojením,vlastnou čističkou odpadových vôd a novou sieťou nabíjacích staníc pre elektromobily.

Ako Technologický park Vlkanová integruje udržateľné praktiky a inovácie, napríklad v oblasti obnoviteľných zdrojov energie?

Všetky haly v rámci parku sú pokryté fotovoltaickými panelmi. To znamená, že všetky fabriky v rámci parku fungujú aj vďaka obnoviteľným zdrojom. Zároveň bol nedávno ukončený projekt najväčšieho batériového úložiska na Slovensku, ktoré sa nachádza práve tu. Má výkon malej elektrárne. Sme teda nielen odberateľom energie, ale aj distribútorom a poskytovateľom podporných služieb na trhu s elektrickou energiou. V rámci služieb poskytujeme aj dodávku a distribúciu plynu a vody.

Foto: HMC Invest

Aké príležitosti má park pre startupy a malé podniky? Ponúka špeciálne programy alebo podporu pre nové firmy?

Práve realizujeme výstavbu novej haly a polyfunkčného objektu, v rámci ktorého budú vybudované takzvané „baby haly“, ako ich u nás familiárne nazývame. Tieto priestory sú určené práve pre začínajúce projekty a startupy. Do konca roku 2024 predpokladáme zamestnanosť v rámci celého priemyselného parku 1 000 zamestnancov. Z tohto dôvodu sme v rámci pripravovaného projektu polyfunkčného objektu naprojektovali komplexné zázemie pre potreby zamestnancov parku, ako aj verejnosť v rozsahu reštauračných a stravovacích služieb, potravín či služby všeobecného lekára. Ďalšou investíciou v rámci podpory benefitov poskytovaných podnikmi v priemyselnom parku je aj výstavba nájomných zamestnaneckých bytov a plne vybaveného fitnescentra s wellness službami.

Aké sú ďalšie plány na rozvoj a expanziu HMC Technologický Park Vlkanová a aké nové príležitosti to prináša do budúcna? Je jeho kapacita naplnená?

V rámci priemyselného parku máme všetky haly obsadené. Zostali už len dve voľné plochy. Jedna je určená pre spomínaný polyfunkčný objem s baby halami a posledný voľný priestor je určený pre výstavbu novej haly o veľkosti 4800 m². Tento objekt bude určený pre budúcu zbrojárskou výrobu, ktorá vytvorí ďalšie zaujímavé pracovné príležitosti v banskobystrickom regióne.

