Hlavnou príčinou vojny na Ukrajine je pandémia COVID-19, povedala Merkelová

Putin sa podľa exkancelárky bál koronavírusu a nedalo s ním rokovať osobne.
Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: SITA/AP
Rozhodnutie Vladimira Putina napadnúť Ukrajinu podľa bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej ovplyvnila pandémia COVID-19. Ako referuje web Ukrajinská pravda Merkelová to povedala v rozhovore pre maďarský projekt Partizan.

Exkancelárka uviedla, že pandémia zabránila priamym rokovaniam s Putinom, čo sťažilo dosiahnutie kompromisu o Ukrajine. Pripomenula, že sa s Putinom nemohla stretnúť osobne, pretože sa bál koronavírusu. Videokonferencie podľa nej nestačili.

Ak sa nemôžete stretnúť, ak nemôžete prediskutovať svoje nezhody tvárou v tvár, nenájdete nové kompromisy,“ vyhlásila. Koronavírus podľa nej bol hlavným dôvodom, pre ktorý sa Rusko politicky radikalizovalo a nakoniec zaútočilo na Ukrajinu.

Merkelová v minulosti vyjadrila frustráciu z toho, že sa pri hľadaní vinníka vojny na Ukrajine dostala do role „obetného baránka“.

