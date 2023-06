Hlas spečatil na svojom sneme spojenie s Dobrou voľbou, strana je podľa Pellegriniho pripravená vyhrať voľby

Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) schválila na sneme strany svoj volebný program a spájanie so stranou Dobrá voľba.

Do predsedníctva boli dovolení Tomáš Drucker, Michal Kaliňák a Kamil Šaško. Strana o tom informovala v tlačovej správe.

Upratovanie chaosu a neporiadku

Snemu politického subjektu v Púchove sa zúčastnilo vyše 900 delegátov, schválili tiež Deklaráciu hodnotových princípov pre vládnu spoluprácu.

Strana je podľa svojho predsedu Petra Pellegriniho pripravená na volebné víťazstvo a prevzatie zodpovednosti za riadenie štátu.

„Hlas má jasnú ambíciu vyhrať tieto parlamentné voľby a byť rozhodujúcou silou pri vytváraní novej vlády. Vlády zodpovednej, dôveryhodnej a odborne pripravenej, ktorej nebude hroziť medzinárodná izolácia a za ktorú sa jej občania hanbiť ani doma, ani v zahraničí. Takáto vláda bude mať pred sebou dve zásadné úlohy,“ uviedol predseda Hlasu-SD.

Jednou z nich je podľa Pellegriniho upratanie chaosu a neporiadku, ktorý tu ostal po predošlých vládnych činiteľoch.

Voličstvu ponúkajú silný štát

„A potom ju čaká kľúčová, dovolím si povedať historická úloha. Nová vláda musí naštartovať proces dlhodobých a pozitívnych zmien, ktoré dokážu posunúť Slovensko po tridsiatich rokoch vpred,“ vraví Pellegrini.

Hlas-SD ponúka podľa svojho predsedu voličstvu silný štát, ktorý ich bude chrániť pred potravinovou aj energetickou krízou a bude pomáhať rodinám i zraniteľným skupinám.

S klesajúcou životnou úrovňou obyvateľstva by podľa Hlasu mali klesať aj platy politikov. „V sociálnej oblasti Hlas-SD vo svojom programe okrem iného mladým ľuďom ponúka takzvaný štartovný balíček – vysoký príspevok od štátu po ukončení školy, aby mohli buď splatiť svoje študentské pôžičky alebo si zabezpečiť bývanie,“ píše strana v tlačovej správe.

Pre rodiny plánujú úpravu sociálnych dávok, ale aj takzvanú rodinnú kartu. „Pôjde o zľavu na tovary a služby, poskytované štátom, samosprávou alebo občianskymi združeniami,“ vysvetľuje politický subjekt.

Chcú vyrovnať regionálne rozdiely

Podľa Pellegriniho je prioritou Hlasu kvalita života človeka, ale chce sa zamerať i na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi, a to skrze národný program na odstránenie týchto rozdielov.

„Prijímame záväzok, že do dvanástich rokov vyrovnáme regionálne rozdiely a sme pripravení každý okres navštíviť dvakrát,“ deklaroval Pellegrini.

Podľa predsedu Hlasu sa Slovensko nachádza na križovatke a záleží na voličstve, akú cestu si vyberie.

„Chceme vyhrať s našou ponukou slušnej a kultúrnej politiky, s politikou silného štátu a účinnej pomoci ľuďom. A aby sme voličom uľahčili ich rozhodovanie, je nevyhnutné povedať im aj to, z čoho si budú vyberať. Môžu sa rozhodnúť pre návrat do minulosti so všetkými jej rizikami a negatívami. Môžu sa rozhodnúť, že chcú pokračovať v súčasnom marazme a chaose, ktorí tu spôsobili páni Matovič, Heger, Sulík, Kollár a pani Remišová. Môžu dať opäť priestor experimentu s politikmi, ktorí nemajú žiadnu skúsenosť s riadením štátu,“ uviedol Pellegrini.

Experiment za desiatky miliónov

Podotkol však, že takýto experiment Slovensko naposledy stál desiatky miliónov eur, a tiež tisíce životov.

„A napokon, môžu sa rozhodnúť voliť budúcnosť, voliť lepší život každého jedného človeka v pokojnej a súdržnej spoločnosti. Toto je alternatíva, ktorú dnes ponúka Hlas,“ uzavrel.