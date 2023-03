Hlas-SD chce presadiť, aby 500 eur išlo ľuďom pod hranicou chudoby a nie na volebnú korupciu (video)

aktualizované 30. marca 12:24

Predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini je rád, že hlasovanie o Matovičovej novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, vďaka ktorej by každý volič v najbližších septembrových parlamentných voľbách dostal 500 eur, dopadlo neslávne a smiešne.

Snaha o podplatenie

Ako ďalej uviedol na štvrtkovej tlačovej besede, 32 poslancov tento návrh podporilo, čo nepredstavuje ani celý bývalý poslanecký klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

„Včera sme sa dozvedeli, že Igor Matovič (OĽaNO) vie v tomto roku pre občanov získať možno 1,5 – 2 miliardy eur a snaží sa ich podplatiť za účasť vo voľbách 500-eurovkou. V priamom prenose potvrdil, že peniaze tento štát má. Preto prichádzame s výzvou a návrhom. Chceme pomôcť Matovičovi minúť tie miliardy, ale nechceme čakať až do septembra, pretože ľudia potrebujú pomoc okamžite,“ tvrdí šéf Hlasu-SD.

Strana chce zároveň podať do Národnej rady SR návrh na to, aby každý, kto žije pod hranicou chudoby, dostal okamžite 500 eur.

Základné potreby

„Ľudia potrebujú žiť teraz, potrebujú si kúpiť potraviny a zaplatiť si základné potreby. Slovenský občan a priemerná domácnosť polovicu svojho príjmu vynakladá na potraviny a účty spojené s bývaním,“ povedal predseda Hlasu-SD.

Zároveň pripomenul, že v minulom roku sa 190-tisíc seniorov prepadlo do pásma chudoby. V súčasnosti v tomto pásme podľa Pellegriniho evidujeme takmer 500-tisíc seniorov.

„Som zvedavý, ako sa OĽaNO a tých 32 poskokov zachová pri hlasovaní. Som zvedavý, ako Igor Matovič bude obhajovať, že na to peniaze nie sú,“ uviedol.

Buchol do stola

Igor Matovič predložil novelu zákona na vyplatenie 500 eur voličom v najbližších voľbách opäť na rokovanie Národnej rady SR, aj keď od neschválenia predchádzajúceho toho istého návrhu neuplynula šesťmesačná lehota.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) sa rozhodol napriek tomu zaradiť tento návrh do programu schôdze. Pellegrini tvrdí, že Kollár od začiatku Matovičovi drží chrbát.

„Suverénny predseda parlamentu by buchol do stola a povedal by, a dosť Igorko, nebudeš si tu s nami cvičiť´. Striktne bola odmietnutá novela ústavného zákona z dielne Hlasu-SD, dokonca to posunuli na ústavnoprávny parlamentný výbor a nedovolili o tom ani len rokovať. Tam boli extrémne precízni,“ tvrdí šéf Hlasu-SD.

Agentúra SITA bude správu aktualizovať.