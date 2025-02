Hľadáte elixír mladosti? Skúste otužovanie a poďte spoločne lámať ľady aj svetové rekordy!

Pýtate sa samého seba: Prečo by som sa vôbec mal sprchovať studenou vodou, alebo plávať v zime v jazere? Komu to už môže byť príjemné a na čo je to dobré? Skúste si prečítať o otužovaní viac a možno zistíte, že ste práve objavili „elixír mladosti.“ Aj preto sa UNIQA stala partnerom Pokusu o prekonanie svetového rekordu a zisku titulu GUINNESS WORLD RECORDSTM v najväčšom počte otužilcov v studenej vode, ktorý sa bude konať už 1. marca 2025 na jazere Most v Česku. Ambasádorom a organizátorom tejto výnimočnej aktivity je svetový rekordman, český freediver a otužilec David Vencl.

Keď chceme hovoriť o otužovaní, musíme si na začiatok objasniť zopár faktov. Ak nemáme horúčku, naša bežná telesná teplota je stála, približne 36,5 – 37,5 °C. Povrch nášho tela však svoju teplotu mení v závislosti od teplotných podmienok vonkajšieho prostredia. Pre udržiavanie našej telesnej teploty je nutné, aby tvorba tepla a jeho výdaj boli v rovnováhe.

Čo sa stane, ak sa telo silne a prudko ochladí?

Ak je telo silne ochladzované, prirodzene sa snaží zohriať. Zintenzívňujú sa teda metabolické pochody, pri ktorých vzniká teplo, obmedzuje sa prietok krvi pod pokožkou a v končatinách.

Čo je teda otužovanie?

„Otužovanie je proces, ktorý zvyšuje toleranciu organizmu voči extrémnym podmienkam, obvykle chladu, tým, že sa najprv vystaví rovnakým, ale menej extrémnym podmienkam. Ak sa teda budeme otužovať pravidelne, bude naše telo lepšie odolávať zime a znášať chlad bez toho, aby to ohrozilo naše zdravie,“ vysvetľuje imunologička a alergiologička MUDr. Katarína Bergendiová PhD. z kliniky ImunoVital Centrum v Bratislave.

Otužovanie sa nespája len s ľadovou vodou, existuje viacero spôsobov a metód otužovania chladom: otužovanie vzduchom, otužovanie vodou, otužovanie snehom, saunovanie či otužovanie v kryokomore.

Vplyv chladu na telo má množstvo výhod, a to nielen pre športovcov. Telo totiž skutočne naštartuje ozdravné a regeneračné procesy, ako napr.:

začnú sa tvoriť nové mitochondrie – časti bunky, ktoré produkujú energiu a zvyšujú sa ich funkcie

zlepšuje sa tvorba energie, regenerácia tela sa zrýchľuje a znižuje sa zápal

optimalizuje sa tvorba hormónov

otužovanie tiež predchádza viacerým zdravotným problémom a ochoreniam, alebo sa podieľa na ich liečbe. Sú to napríklad obezita, inzulínová rezistencia, cukrovka, autoimúnne ochorenia, hormonálna nerovnováha (stresové, pohlavné, reprodukčné hormóny) a tiež neurodegeneratívne ochorenia.

Pozor, napriek mnohým benefitom však nie je otužovanie vhodné pre každého. Náhle vystavenie chladu nie je vhodné pre tých, ktorí majú ischemickú chorobu srdca. Prudké ochladenie môže vyvolať stiahnutie ciev, čo v najhoršom prípade vedie až k srdcovému infarktu. U ľudí s kožnými problémami sa tiež neodporúča silné prekrvovanie kože. Studená voda dokáže telo schladiť dvadsaťkrát rýchlejšie ako studený vzduch, a preto nie je dobré si s ňou zahrávať. Ak máte zdravotné problémy, konzultujte svoje rozhodnutie v prvom rade s lekárom.

Foto: UNIQA

Staňte sa súčasťou rekordu – už 1.marca na jazere Most!

Známy český inštruktor otužovania, freediver a svetový rekordér v plávaní na jeden nádych pod ľadom David Vencl o otužovaní hovorí:

„Otužovanie prináša veľké množstvo výhod pre vaše zdravie. To, že posilňuje kardiovaskulárny systém a imunitu, už vedia asi všetci. Posilníte si však aj nervový a hormonálny systém a vďaka tomu budete vyrovnanejší aj v iných stresových situáciách. Zdvihne sa vám sebavedomie a rozšíri sa vaša komfortná zóna. Urýchli sa regenerácia a rekonvalescencia vášho tela. A to najdôležitejšie – budete mať zo seba radosť.“

David Vencl sa stal držiteľom svetového rekordu v plávaní na jeden nádych pod ľadom v roku 2021. Jeden rekord sa mu už teda podarilo prelomiť. Onedlho sa bude pokúšať lámať ďalší rekord s podporou UNIQA. Staňte sa súčasťou rekordu aj vy a príďte už 1. marca na jazero Most v Českej republike. Tu sa môžete spoločne s ďalšími vyznávačmi otužovania spoločne pokúsiť prekonať svetový rekord a získať titul GUINNESS WORLD RECORDS™ v najväčšom počte otužilcov v studenej vode naraz.

A prečo sa UNIQA rozhodla podporiť práve pokus o rekord známeho otužilca Davida Vencla, na ktorý chce pozvať čo najviac ľudí?

„V UNIQA chceme ľudí inšpirovať k aktívnemu a zdravému životnému štýlu, preto sme sa rozhodli priniesť naozaj výnimočnú výzvu, ktorá spája rodiny, priateľov a komunitu a dáva im priestor stráviť spoločný čas. Ponorenie sa do ľadovej vody je symbolom odvahy, odhodlania a schopnosti prekonávať svoje limity – hodnôt, ktoré sú blízke aj nám v UNIQA. Veríme, že zvládanie takýchto výziev posilňuje nielen naše telo, ale aj ducha, a navyše vytvára spoločné zážitky, na ktoré môžu ľudia ešte dlho spomínať, „ hovorí Jakub Drobec, riaditeľ UNIQA pre značku, marketing a komunikáciu a dodáva: „Otužovanie nás učí, že kľúč k úspechu nie je len fyzická odolnosť a fyzické zdravie, ale najmä pokojná myseľ a schopnosť prijať diskomfort ako súčasť cesty k nášmu osobnému rastu a lepšej duševnej pohode. Pre mňa osobne to bude prvý ponor do studenej vody. Ale v UNIQA vieme, že aj ťažké veci a rozhodnutia sa robia ľahšie, keď ich robíme spoločne. Preto sa teším na atmosféru na mieste. Myslím, že práve atmosféra na brehu jazera a podpora ľudí naokolo mi pomôže prekonať prvotný odpor.“

Otužovanie teda môže byť naozaj „poistkou zdravého života.“ Zlepšuje totiž celkové telesné i duševné zdravie, imunitu, fyzickú i psychickú odolnosť. Pokúsite sa zaradiť otužovanie do starostlivosti o svoje telo a myseľ aj Vy? Poďme do toho spoločne! Viac informácií k registrácii nájdete tu: Guinnessův světový rekord 2025 – česká edice – David Vencl

