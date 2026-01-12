Hisense predstavuje komplexný ekosystém inteligentnej domácnosti na veľtrhu CES 2026

Hisense, popredná svetová značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, predstavuje na veľtrhu CES 2026 komplexný ekosystém inteligentnej domácnosti a demonštruje, ako pokročilé zobrazovacie technológie a domáce spotrebiče s podporou umelej inteligencie spolupracujú na zlepšení každodenného života.
Stánok spoločnosti Hisense na veľtrhu CES, navrhnutý na základe reálnych domácich scenárov, kombinuje prémiovú zábavu na veľkoplošnej obrazovke s inteligentnými riešeniami pre kuchyňu, klimatizáciu a pranie bielizne. Veľkoplošné televízory sú srdcom rodinných chvíľ, zatiaľ čo spotrebiče s umelou inteligenciou demonštrujú, ako je technológia hladko integrovaná do každodenného života. Svoj debut má aj humanoidný servisný robot Harley. S 31 stupňami voľnosti ponúka Harley realistické gestá a interakcie, ktoré zvyšujú atraktívnosť a zlepšujú zážitok na mieste. Okrem toho sú na výstave k videniu aj humanoidný robot R1 (A2) a domáci spoločník Beta.
V rámci svojho dlhodobého zapojenia do globálnych športových podujatí spoločnosť Hisense tiež demonštrovala, ako jej zobrazovacie technológie presahujú rámec spotrebiteľskej zábavy a nachádzajú uplatnenie aj v profesionálnych aplikáciách. Počas veľtrhu CES 2026 navštívila delegácia na čele s prezidentom FIFA stánok spoločnosti Hisense, prezrela si výstavu a vyjadrila hlboké uznanie za kolekciu Hisense Elite Collection pre Majstrovstvá sveta vo futbale FIFA 2026, ktorá zahŕňa televízory RGB MiniLED pre jasnejšie zobrazenie kľúčových momentov zápasov.
V oblasti obrazoviek kladie Hisense dôraz na technológiu RGB MiniLED evo. Ide o skutočnú evolúciu na systémovej úrovni v oblasti technológie veľkoplošných televízorov, ktorú vedie debut televízora 116UXS RGB MiniLED, prvého produktu využívajúceho túto platformu. RGB MiniLED evo je prvý v odvetví, ktorý zavádza štvrtú LED diódu Sky Blue–Cyan do podsvietenia, čím rozširuje farebné pokrytie na 110 % BT.2020 a zároveň poskytuje prirodzenejšiu reprodukciu farieb a väčší komfort pri sledovaní.
Na základe vývoja operačného systému VIDAA spoločnosť Hisense oznámila strategickú spoluprácu so spoločnosťou Microsoft s cieľom integrovať generatívne schopnosti umelej inteligencie Copilot do svojej novej platformy, čím posunie televízny zážitok novej generácie pre domáce prostredia s veľkoplošnými obrazovkami. Spolupráca sa rozširuje aj na cloudové hranie Xbox, ktoré prináša najlepšie herné tituly priamo do televízorov Hisense bez potreby hernej konzoly.
Okrem obrazoviek predstavuje Hisense aj rad inovácií v oblasti inteligentných domácností. X-zone Master, prvý X-in-one práčkovo-sušičkový systém s tepelným čerpadlom na svete, je vybavený modulárnym systémom s viacerými bubnami, ktorý používateľom umožňuje konfigurovať flexibilné usporiadanie a zároveň poskytuje presnejšiu starostlivosť o konkrétne typy tkanín. Doplnkom k tomu je prémiová séria U od spoločnosti Hisense, ktorá je navrhnutá tak, aby poskytovala sviežejšiu a šetrnejšiu starostlivosť o bielizeň vďaka najmodernejšej technológii filtrácie, ventilácie a odstraňovania statickej elektriny.
Spoločnosť Hisense sa venuje zlepšovaniu každodenného života prostredníctvom širokej škály domácich spotrebičov s podporou umelej inteligencie. Chladnička PUREFLAT SMART SERIES je vybavená veľkým integrovaným inteligentným displejom s vstavaným ConnectLife Hub, ktorý zefektívňuje interakciu spotrebičov a inteligentné ovládanie domácnosti pre moderný zážitok z prepojenej kuchyne. Klimatizácia Air Master, ocenená cenou Red Dot Award, disponuje vysoko presným senzorovým systémom, ktorý dokáže regulovať prietok vzduchu, teplotu a vlhkosť, aby dosiahol dokonalú kvalitu vzduchu. Jej inteligencia je ďalej vylepšená inteligentným hlasovým asistentom a automatickým úsporným režimom, zatiaľ čo technológia HI-NANO zaisťuje vnútorný komfort.
Účasť spoločnosti Hisense na CES 2026 je tiež zdôraznená štyrmi oceneniami CES Innovation Awards. Medzi ocenenými produktmi získali modely 163 MX a X-zone Master ocenenie CES 2026 Best of Innovation Award vo svojich kategóriách, čo potvrdzuje vedúce postavenie spoločnosti Hisense v kategóriách displejov a domácich spotrebičov.
Prostredníctvom svojho sloganu „Innovating a Brighter Life“ spoločnosť Hisense naďalej demonštruje, ako môžu inovácie zamerané na človeka premeniť pokročilé technológie na pohodlnejšie, prepojenejšie a zmysluplnejšie domáce zážitky.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense bola založená v roku 1969 a je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky. Pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na vysokokvalitné multimediálne produkty, domáce spotrebiče a inteligentné IT riešenia. Podľa Omdia je Hisense na prvom mieste vo svete v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (2023–3. štvrťrok 2025). Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026 sa spoločnosť Hisense zaväzuje k globálnym športovým partnerstvám ako spôsobu, ako spojiť divákov po celom svete.
Zdroj: sk.hisense.com
