Heger zistil, že OĽaNO nie je tak celkom pre neho. Mesežnikov priblížil, kto sa ešte môže pridať k „modrým“

Modrá koalícia s povereným premiérom Eduardom Hegerom môže mať šancu dostať sa do parlamentu, no závisieť to bude aj od toho, kto sa ešte k strane pridá. Pre agentúru SITA to povedal politológ Grigorij Mesežnikov.

„Tento projekt sa usiluje podchytiť tú časť stredo-pravého voličstva, ktoré vzniklo tým, že strany bývalej vládnej koalície stratili časť svojho elektorátu. Je to snaha vrátiť ich späť do košiara voličov stredo-pravého spektra,“ skonštatoval.

Odchod Hegera bol očakávaný

Podporu nad päť percent môže podľa neho Modrej koalícii priniesť spojenie sa s ďalšími politickými subjektmi. Nemyslí si však, že by sa k projektu pripojilo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) alebo Aliancia.