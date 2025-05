Hamilton tlačil na tím, nech ho Leclerc pustí pred seba. Brit reagoval sarkasticky na pokyny stajne - VIDEO

Ďalšie nepríjemné výmeny slov vo vysielačkách tímu Formuly 1 Ferrari. Po nahnevaných reakciách Lewisa Hamiltona na jeho pretekárskeho inžiniera v úvodných pretekoch v Austrálii táto téma trochu utíchla.

Na Veľkej cene Miami sa však počas podujatia opäť roztrhlo vrece s nahnevanými odkazmi. Podľa Hamiltona k nim došlo pod pretekárskym tlakom, ale trvá na tom, že nemyslel všetko vážne.

Po zbabranej kvalifikácii štartoval Brit z 12. miesta a zvolil opačnú stratégiu ako väčšina jazdcov – odštartoval na tvrdej zmesi pneumatík, ktorú v boxoch vymenil za strednú zmes. Informoval o tom web sport.cz.

Ničil si preumatiky

Potom sa postupne začal dostávať nahor v poradí. Po niekoľkých kolách dostihol tímového kolegu Charlesa Leclerca a jazdca Williamsu Carlosa Sainza. Hamilton dokázal využiť súboj týchto dvoch jazdcov a pretlačil sa pred druhého menovaného.

V tom momente začal sedemnásobný majster sveta tlačiť na svoju stajňu, aby prikázala Leclercovi prenechať Hamiltonovi siedmu pozíciu.

„Len si za ním ničím pneumatiky. Mám tu dokončiť celé preteky? Toto nie je dobrá tímová práca,“ sťažoval sa do vysielačky.

Reagoval sarkasticky

Pretekársky inžinier Riccardo Adami mu vyhovel, ale rozhodnutie prišlo na Hamiltonov vkus príliš neskoro. „Mohli ste si dať prestávku na čaj.“

Jeho stíhacia jazda na šiesteho Antonelliho však nešla podľa plánu a stajňa sa štyri kolá pred koncom opäť rozhodla vymeniť oboch jazdcov.

Na následné oznámenie, že Sainz zaostáva za Hamiltonom o 1,4 sekundy, reagoval Brit ďalšou sarkastickou poznámkou: „Mal by som ho tiež pustiť predo mňa?“

Osobný problém neexistuje

Frustráciu potvrdil po konci pretekov. „Vo všeobecnosti som si to užil. Nie sme s Charlesom takí rýchli, ako by sme chceli, ale mal som lepší víkend ako tie predchádzajúce,“ pripomenul Hamilton, ktorému sa od prestupu do talianskej stajne príliš nedarí.

„Štartovať z 12. pozície bolo pre mňa ťažké. Po výmene pneumatík som však cítil, ako môj monopost ožíva. Videl som pred sebou Mercedes a dúfal som, že sa dostanem na šieste miesto, ale, bohužiaľ, stratil som veľa času za Charlesom,“ priblížil 40-ročný jazdec.

„Som si istý, že som to mal v sebe, ale rozhodnutie stajne prišlo príliš neskoro. Nemám žiadny osobný problém s Charlesom ani s tímom, ale myslím si, že sme to mohli urobiť lepšie. Takže moje reakcie vo vysielačke pramenili z frustrácie a ani neboli všetky vážne. Bol to sarkazmus,“ uviedol ďalej Brit.

Zlepšiť komunikáciu

„Pochopte, že v aute sme pod veľkým tlakom a nie vždy tak reagujeme milo. Ani by som to nenazval hnevom, len som chcel stajňu dotlačiť k rozhodnutiu. Som si istý, že som mohol povedať aj horšie veci. So šéfom tímu sme to vyriešili a celkovo musíme popracovať na komunikácii,“ dodal Hamilton.

Vo Ferrari zrejme nefunguje len komunikácia, ale aj zlepšovanie monopostu.

V aktuálnej sezóne sa počas šiestich Veľkých cien dostal jazdec Ferrari na pódium iba raz, a to Leclerc v Saudskej Arábii.

Ocenil kolegovu snahu

„Jednoducho sme nemali rýchlosť a nepodaril sa nám zázrak. Ak by všetko išlo perfektne, možno by sme sa dostali pred Antonelliho, ale tým by to skončilo. Je frustrujúce bojovať len o šieste miesto a bojovať s mojím autom. To sa potom prejavuje vo vysielačke, ktorá nie je vždy výpovedná,“ zhodnotil situáciu Leclerc.

„Vedel som, že Lewis jazdí na mäkších pneumatikách a chápem, že sa chcel pokúsiť zatlačiť a dostať sa predo mňa. V skutočnosti oceňujem, že sa o to pokúsil, sám by som urobil to isté a snažil sa byť agresívnejší na strednej zmesi. Medzi mnou a Lewisom nie je žiadna zlá krv,“ doplnil Hamiltonov tímový kolega z Ferrari podľa spomínaného webu.