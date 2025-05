Hamburg sa po siedmich rokoch vracia do I. bundesligy, postup spečatil hladkým triumfom nad Ulmom - VIDEO

Po dlhých siedmich rokoch sa futbalisti Hamburgu vracajú do nemeckej I. bundesligy. Postup do najvyššej domácej súťaže spečatili v sobotu hladkým triumfom 6:1 nad hráčmi Ulmu a po záverečnom hvizde fanúšikovia na 57-tisícovom Volksparkstadione vtrhli na ihrisko, aby oslávili postup s hráčmi.

Hamburger SV jeden z troch nemeckých klubov, ktoré vyhrali Európsky pohár. V roku 2018 však premiérovo vo svojej histórii zostúpil a doteraz sa usiloval o návrat.

Hamburg v sobotu potreboval na postup víťazstvo a hoci po siedmich minútach prehrával po góle Toma Gaala, rýchlo vyrovnal Ludovit Reis. Po tom, čo Ulm nevyužil penaltu v 36. minúte, hráči Hamburgu upokojili „nervy“ dvoma rýchlymi gólmi pred polčasom od Ransforda-Yeboaha Koenigsdoerffera a Davieho Selkeho.

V úvode druhého polčasu si dal Ulm vlastný gól a Koenigsdoerffer potom pridal ďalší. Štyri minúty pred koncom skóroval aj Daniel Elfadli, čím potvrdil návrat Hamburgu do najvyššej súťaže po 2555 dňoch.

Viedol ho nováčik na trénerskej lavičke 34-ročný Merlin Polzin, ktorý sa narodil v Hamburgu a vyrastal ako fanúšik klubu. Po zápase zmizol z ihriska, ale čoskoro sa vrátil.

Na otázku Sky Germany, či ho ako dlhoročného fanúšika klubu premohli emócie, Polzin povedal, že musel ísť rýchlo na toaletu.

„Ponáhľal som sa na toaletu, už som to nemohol vydržať. Ale koho to zaujíma, dokázali sme to – HSV je späť,“ poznamenal.

Polzin potvrdil, že jeho zmluva bola okamžite predĺžená s postupom, ale dodal: „To je posledná vec, na ktorú myslím – postúpili sme!“

Víťazstvo posunulo Hamburg o bod pred Kolín nad Rýnom na čele tabuľky II. bundesligy. „Capkovia“, ktorí zostúpili vlani, potrebujú aspoň bod v poslednom zápase sezóny, aby sa pripojili k Hamburgu v najvyššej súťaži.

Zaujímavosťou je, že počas predchádzajúcej sezóny hral za Hamburger SV aj slovenský reprezentant László Bénes.