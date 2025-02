Guardiola po debakli s Arsenalom: Porozprávam sa s hráčmi - VIDEO

Futbalisti anglického šampióna Manchester City už štvrtýkrát v tejto sezóne 2024/2025 inkasovali v zápase minimálne štyri góly, čo španielsky kouč „Citizens“ v trénerskej kariére ešte nezažil. ManCity v nedeľu odišiel s výpraskom 1:5 z trávnika Arsenalu Londýn a zaznamenal ďalší žalostný výsledok v doterajšom priebehu ročníka.

Keď Nór Erling Haaland v šlágri Premier League na začiatku druhého polčasu zareagoval na zásah reprezentačného spoluhráča z tímu Arsenalu Martina Ödegaarda a vyrovnal na 1:1, zdalo sa, že ManCity by mohli v Londýne získať cenný triumf. Domáci však už o minútu strelili druhý gól a do konca stretnutia pridali ešte ďalšie tri.

Nemôžete stratiť kontrolu

Guardiolu po stretnutí mrzelo, akým spôsobom sa „Citizens“ na konci zápasu rozsypali. „Sme si vedomí toho, že sa to nemôže stať, no tak, ako už viackrát počas tejto sezóny, súperovi dávame veľmi veľa vecí. Bohužiaľ, po druhom góle sa to zopakovalo. Musíte sa prekonať, nemôžete stratiť kontrolu. Nemôže to dopadnúť tak, ako sme hrali my,“ vyhlásil Guardiola, ktorého zverencom patrí v tabuľke 4. miesto so 41 bodmi, kým 50-bodový Arsenal je druhý.

Hráči ManCity sa prezentovali bezzubou ofenzívou, stredom poľa bez energie a fatálne chybujúcou obranou. „Prvých 60 minút sme pritom hrali naozaj dobre. Ale mali v tom pokračovať ďalej. Posledných 20 minút sme totálne spadli. Porozprávam sa s hráčmi a dúfam, že sa to už nebude opakovať,“ dodal Guardiola.

Prekročili 50 inkasovaných gólov

S blížiacim sa play-off Ligy majstrov proti Realu Madrid, ako aj ligovými zápasmi proti Newcastlu a Liverpoolu, Guardiola priznáva, že to bude mimoriadne náročné. „Dúfam, že sa z toho do budúcna poučíme,“ skonštatoval tréner Manchestru City, ktorý v tejto sezóne 2024/2025 utrpel v 36 súťažných zápasoch až 11 prehier a dosiahol iba 17 víťazstiev. Mužstvo v tejto sezóne inkasovalo už 53 gólov.