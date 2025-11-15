Grónsko vzdoruje Trumpovi, parlament obmedzil právo cudzincov vlastniť nehnuteľnosti na ostrove

Grónsky parlament v piatok prijal legislatívu, ktorá obmedzuje právo cudzincov vlastniť nehnuteľnosti na tomto rozľahlom arktickom ostrove. Uvedený krok prišiel v reakcii na rastúci záujem amerických investorov o dánske územie, ktoré je predmetom záujmu aj amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Nový zákon stanovuje, že cudzinci a zahraničné spoločnosti môžu kupovať nehnuteľnosti alebo práva na využívanie pôdy len v prípade, že boli trvalými obyvateľmi Grónska a platili tam dane počas predchádzajúcich dvoch rokov. „Ľudia s dánskou štátnou príslušnosťou si môžu kúpiť nehnuteľnosť a právo na užívanie pôdy v Grónsku,“ uvádza sa v novom zákone.
Prieskum dánskeho denníka Politiken z tohto roka ukázal rastúci záujem USA o nadobúdanie nehnuteľností v Grónsku. Trump od svojho januárového nástupu do Bieleho domu opakovane zdôrazňoval, že USA potrebujú z bezpečnostných dôvodov Grónsko, ktoré je strategicky významné a má bohaté ložiská nerastných surovín, pričom nevylúčil ani použitie sily na jeho získanie.
Podľa novej legislatívy iba ľudia a spoločnosti z Grónska, Faerských ostrovov a Dánska budú môcť kupovať nehnuteľnosti a užívacie práva na pôdu v Grónsku. Nový zákon má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2026.