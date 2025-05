Greta Thunbergová sa s aktivistami vydá loďou do Pásma Gazy na protest proti vojne a blokáde

Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová sa v nedeľu spolu s ďalšími aktivistami vydá loďou do Pásma Gazy v rámci humanitárnej misie na protest proti vojne a blokáde územia zo strany Izraela. Oznámila to francúzsko-palestínska europoslankyňa Rima Hassanová, ktorá sa na ceste tiež zúčastní.

Plavbu organizuje koalícia Flotila slobody, ktorá združuje skupiny protestujúce proti blokáde humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy. Tú Izrael zaviedol 2. marca a len nedávno začal čiastočne uvoľňovať. Podľa Hassanovej má akcia „niekoľko cieľov – odsúdiť humanitárnu blokádu a prebiehajúcu genocídu, beztrestnosť Izraela a zvýšiť medzinárodné povedomie“.

Thunbergová mala do Pásma Gazy vyraziť už začiatkom mája, no loď Flotily slobody bola poškodená, pričom aktivisti z toho podozrievajú izraelský dronový útok. Hassanová vyzvala verejnosť na maximálnu mobilizáciu na podporu misie: „Pre našu bezpečnosť a úspech potrebujeme maximálnu podporu verejnosti.“

Humanitárna pomoc sa do Pásma Gazy v ostatných dňoch začala opäť dostávať, no podľa organizácií územie naďalej čelí hrozbe masového hladomoru. Biely dom vo štvrtok oznámil, že Izrael súhlasil s novým návrhom prímeria v Pásme Gazy, ktorý predložil americký prezident Donald Trump, no palestínske hnutie Hamas návrh odmietlo.