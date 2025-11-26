Grécko zvažuje v budúcom roku vyčleniť 1,76 miliardy eur na riešenie demografickej krízy

Grécko plánuje na budúci rok vyčleniť 1,76 miliardy eur a zaviesť daňové úľavy, aby riešilo demografickú krízu. Uviedol to v stredu premiér krajiny Kyriakos Mitsotakis. Pôrodnosť v Grécku patrí k najnižším v Európskej únii. Na tisíc obyvateľov sa v krajine narodí len 7,3 dieťaťa. Nad ním sú už iba Španielsko so 6,9 a Taliansko, ktoré je na poslednom mieste so 6,7.
Mitsotakis zdôraznil dôležitosť ochrany rodín a upozornil na daňové reformy vlády, ktoré zvýhodňujú rodiny s deťmi. „Po prvýkrát v našej krajine máme komplexnú stratégiu v oblasti demografických otázok. Čím viac detí, tým nižšie dane,“ povedal.
Na otázku, či by Grécko mohlo využiť migrantov a utečencov na riešenie nedostatku pracovnej sily a demografických výziev, premiér obhajoval prísnu migračnú politiku svojej vlády. „Urobíme všetko pre to, aby sa do našej krajiny nikto nedostal nelegálne,“ konštatoval Mitsotakis.
Dodal však, že Grécko sa nemusí obávať migrantov, ktorí prichádzajú legálne, dokážu reagovať na potreby trhu práce a vedia sa začleniť do gréckej spoločnosti. Mitsotakis uviedol, že Grécko nedávno prijalo malý počet sudánskych utečencov, ktorí majú pracovať v poľnohospodárstve.